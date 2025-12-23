Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |07:10 WIB
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga? (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kehidupan mewah pasangan pengusaha Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Pramana atau yang dikenal sebagai Juragan99 kembali viral dan mencuri perhatian publik. Kali ini, Shandy diketahui menerima hadiah jam tangan mewah dengan harga fantastis mencapai Rp5 miliar sebagai kado di hari ulang tahunnya.

Potret jam tangan mewah Richard Mille itu diunggah Shandy saat digunakan dan disertai caption, "birthday gift, makasi sayang @juragan_99". Dikutip dari Instagram @fashion_selebriti, jam tangan berwarna jingga tersebut dibanderol seharga USD 310.000 atau setara dengan Rp5,1 miliar.

Unggahan itu kemudian menuai reaksi dari warganet. Ada yang menyayangkan uang sebanyak itu hanya dibelikan jam tangan, ada pula yang justru curiga dengan sumber harta kekayaan Shandy dan Gilang.

"terlalu syg hanya tuk jam," tulis akun @ina*******.

"org pd knpa sih beli jam 5 em kyk beli krupuk gak adil bnget hidup ini," tulis akun @wan*********.

