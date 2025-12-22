Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai dari Nenek-Nenek, Kini Beri Klarifikasi

JAKARTA - Viral di media sosial insiden seorang nenek ditolak melakukan transaksi menggunakan uang tunai di sebuah gerai roti yang ada di sebuah stasiun kereta api. Tempat itu hanya menerima pembayaran non-tunai menggunakan aplikasi (QRIS), sehingga nenek tersebut tidak bisa membeli roti meski memiliki uang.

Penolakan tersebut kemudian ditanggapi keras oleh seorang pria di lokasi yang sama yang juga ingin membeli roti. Ia menyayangkan mengapa kasir tidak mengizinkan nenek tersebut melakukan pembayaran dengan uang tunai, padahal nenek tersebut memang terkendala dengan pembayaran non-tunai.

Insiden ini pun viral di media sosial hingga pihak manajemen toko roti tersebut memberikan klarifikasi. Mereka mengklaim penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai yang dibuat bertujuan untuk memberikan kemudahan dan berbagai potongan harga bagi setiap pelanggan.

Pihaknya pun mengaku sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami,” tulis klarifikasi tersebut.

Warganet pun ramai-ramai menanggapi klarifikasi tersebut dengan memberikan bukti acuan bahwa dilarang menolak pembayaran tunai menggunakan rupiah, di mana larangan itu langsung diberikan oleh Bank Indonesia.

Ada pula yang merasa insiden ini dilebih-lebihkan, padahal banyak sektor lain seperti parkir di mal yang kini juga tidak menerima pembayaran tunai.