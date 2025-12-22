Viral Rumah Denny Caknan Dijadikan Titik COD, Netizen: Ternyata Singkatan DC

JAKARTA - Viral kediaman Denny Caknan di Ngawi kini sering dijadikan lokasi cash on delivery (COD) para kurir ekspedisi. Bahkan, fenomena ini sudah cukup lama terjadi, yaitu sejak Desember 2025.

Banyak warganet yang kemudian membagikan konten tentang COD di depan rumah Denny Caknan. Mereka melakukan transaksi seperti jual beli helm, HP, hingga berbagai peralatan rumah tangga.

Rumah Denny Caknan memang terbilang cukup mencolok karena besar, luas, dan terlihat mewah sehingga mudah dikenali. Inilah yang membuat orang-orang mudah menemukan lokasi tersebut dan mempermudah mereka melakukan COD.

Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi Denny Caknan. Bukan melarang hal itu dilakukan di depan rumahnya, Denny justru memberikan bantuan berupa fasilitas WiFi.

Denny mengunggah video di akun TikTok-nya saat ia menempelkan kertas bertuliskan username dan password untuk mengakses WiFi di rumahnya. Video itu disertai caption “Jan nemen cah-cah… COD ngarep omah e cunda.”

Video itu kemudian dilanjutkan dengan beberapa gabungan video yang menunjukkan orang-orang melakukan transaksi di depan rumah Denny. Bahkan, ada yang melakukan transaksi jual beli sapi di depan rumah musisi asal Ngawi tersebut.

Video tersebut sudah ditonton hingga 13 juta kali dan menuai reaksi positif dari warganet. Banyak dari mereka yang kagum pada Denny karena dinilai memiliki hati yang luas dan mau membantu orang lain.