HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral Bapak-bapak Ambil Rapor Anak di Sekolah, Netizen: Momen Langka!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |08:09 WIB
Viral Bapak-bapak Ambil Rapor Anak di Sekolah, Netizen: Momen Langka!
Viral Bapak-bapak Ambil Rapor Anak di Sekolah, Netizen: Momen Langka! (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Pembagian rapor biasa dilakukan ibu-ibu sebagai perwakilan dari orang tua untuk mengambil hasil pembelajaran putra-putri mereka. Uniknya, kali ini para ayah yang justru meramaikan sekolah dan mengambil rapor para murid.

Momen itu viral usai diunggah akun TikTok @heryzzok. Tampak ratusan bapak-bapak berbaris dengan tertib di lapangan salah satu sekolah untuk mengambil rapor anak-anak mereka.

“Ambil rapor, bapak langsung gas berangkat,” tulis akun tersebut.

Dalam postingan itu, terlihat bapak-bapak dari para siswa ini berdiri dan berbaris di lapangan sembari mendengarkan arahan dari guru. Tampak orang tua murid itu antusias untuk mengambil rapor anak-anak mereka.

Kehadiran para ayah tersebut menghadirkan suasana tak biasa dan menjadi momen langka lantaran biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu. Momen ini juga membuat sejumlah siswa merasa tegang, hingga videonya menyebar luas dan menuai berbagai tanggapan warganet.

Pemilik akun mengatakan bahwa pengambilan rapor yang dilakukan langsung oleh para bapak membuat mental siswa langsung drop.

“Ambil rapor langsung bapaknya, auto kena mental,” tulisnya.

Halaman:
1 2
      
