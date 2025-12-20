Viral Bocah SD Nangis saat Ambil Rapor Sendiri karena Broken Home

JAKARTA - Viral di media sosial video seorang murid SD menangis karena harus mengambil rapor sendiri di sekolahnya. Video itu dibagikan langsung oleh guru dari siswa bernama Tina tersebut.

Dalam video, Tina tampak menangis sesenggukan kemudian berusaha ditenangkan oleh guru bernama Bu Mita yang mengunggah video tersebut. Saat mengunggah video itu, Mita menuliskan caption yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Ia menjelaskan, Tina adalah anak korban broken home di mana orang tuanya telah berpisah. Namun, menurut Bu Mita, ini bukanlah soal broken home atau perpisahan orang tua.

"Ini bukan tentang broken home, ini tentang kepedulian seorang orang tua terhadap anaknya," tulis Bu Mita di akun TikTok-nya pada.

Ia menyinggung soal kepedulian dari orang tua Tina. Bu Mita pun sudah berusaha menghubungi orang tua Tina sebagai seorang wali kelas.