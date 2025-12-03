Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Warga Asyik Party di Tengah Bencana Banjir, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |08:05 WIB
Viral Warga Asyik Party di Tengah Bencana Banjir, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf
Viral Warga Asyik Party di Tengah Bencana Banjir, Wali Nagari di Sumbar Minta Maaf (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Video warga yang asyik berjoget dan menggelar party di tengah banjir di Sumatera Barat viral di media sosial. Aksi tersebut menuai kemarahan netizen karena dianggap tidak etis dilakukan saat berbagai wilayah di Sumbar dan Aceh tengah dilanda bencana besar.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah warga berjoget diiringi musik DJ di kawasan Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota. Momen itu langsung menuai kritik karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap para korban banjir dan longsor.

Merespons polemik tersebut, Wali Nagari Galugua akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Sumatera Barat. Ia menjelaskan bahwa video tersebut merupakan bagian dari penutupan Open Turnamen Wali Nagari Galugua Cup 2025, bukan acara spontan di tengah musibah.

Permintaan maaf itu menjadi perhatian publik, terlebih karena insiden tersebut terjadi di tengah suasana duka akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi.

Wali Nagari juga meminta maaf kepada pemerintah daerah, camat, serta aparat kepolisian karena acara tersebut digelar tanpa izin resmi. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Karang Taruna dan panitia penyelenggara menyesal atas kejadian itu dan berjanji tidak akan mengulanginya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Topik Artikel :
DJ Banjir Sumatera Banjir Party Viral
