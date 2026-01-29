Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Imlek Bertepatan dengan Ramadhan, Belajar Makna Keberagaman dari Tradisi

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |12:07 WIB
Imlek Bertepatan dengan Ramadhan, Belajar Makna Keberagaman dari Tradisi
Imlek Bertepatan dengan Ramadhan, Harmoni Keberagaman dalam Tradisi. (Foto : Layar Tangkap Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia selalu punya cara unik untuk merayakan hari besar di setiap lini kehidupan. Di balik kemeriahan lampion yang mulai menghiasi sudut kota, tersimpan pesan mendalam tentang bagaimana perbedaan justru menjadi bumbu yang memperkaya persatuan bangsa.

Bukan sekadar pesta pora, momen perayaan seperti Imlek dan Ramadhan sebenarnya menjadi cermin dari gaya hidup penuh kasih yang sudah mendarah daging di Nusantara.

Baik saat Imlek maupun Ramadhan, esensi utamanya tetaplah spiritualitas dan koneksi antar manusia. Tradisi Tuan Yen dalam budaya Tionghoa, misalnya, memiliki kemiripan yang luar biasa dengan tradisi sungkeman saat Lebaran. Keduanya mengedepankan hormat kepada yang lebih tua melalui kunjungan ke rumah anggota keluarga paling senior.

"Pada saat Imlek dan pada saat Ramadhan itulah di mana kita semua juga berdoa ya di rumah masing-masing. Kemudian kedua, kita bersilaturahmi," ungkap Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Panitia Imlek Nasional 2026, Irene Umar, dikutip Kamis (29/1/2026).

Selain itu, makanan seringkali menjadi jembatan paling efektif untuk menyatukan perbedaan. Di Indonesia, batas-batas budaya mencair di atas piring. Tidak jarang kita melihat mereka yang tidak merayakan Lebaran tetap antusias berburu ketupat, atau mereka yang tidak merayakan Imlek ikut menikmati kue keranjang. 

"Meskipun saya tidak celebrate Lebaran tapi karena saya suka makan ketupat saya akan jalan juga untuk makan gitu. Jadi itu kan sesuatu yang sama," tambah dia.

 

Halaman:
1 2
      
