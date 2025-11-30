Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ubi Lebih Baik Dimakan saat Pagi dan Siang, Ini Alasannya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |09:06 WIB
Ubi Lebih Baik Dimakan saat Pagi dan Siang, Ini Alasannya
Ubi Lebih Baik Dimakan saat Pagi dan Siang, Ini Alasannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengonsumsi ubi cilembu yang terkenal dengan rasa manis dan teksturnya yang mengenyangkan belakangan ini menjadi tren di media sosial. Ubi cilembu mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan sering dijadikan pasangan minum kopi.

Ubi cilembu merupakan salah satu jenis ubi jalar. Menurut Verywell Health, ubi jalar termasuk makanan super yang kaya nutrisi dan sebenarnya aman dikonsumsi kapan saja.

Namun, jika ingin mendapatkan manfaat paling optimal mulai dari energi yang stabil hingga rasa kenyang lebih lama waktu terbaik untuk mengonsumsi ubi adalah pada pagi dan siang hari.

Ubi jalar mengandung vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin B6, serat, kalium, serta magnesium, zat besi, tembaga, dan fosfor. Dengan kandungan yang lengkap ini, ubi dapat membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien harian dan mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Salah satu keunggulan utamanya adalah kandungan karbohidrat kompleks dan serat. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat, sehingga energi dilepaskan secara bertahap. Jika dikonsumsi saat sarapan atau makan siang, ubi jalar memberikan suplai energi yang stabil hingga beberapa jam ke depan ideal bagi yang memiliki aktivitas padat sepanjang hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/24/298/2653349/resep-bola-bola-ubi-ala-jarle-kul-camilan-pengganjal-lapar-di-sore-hari-TbhB3EyJjJ.jpg
Resep Bola-Bola Ubi ala Jarle Kul, Camilan Pengganjal Lapar di Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/25/481/2537563/4-manfaat-ubi-ungu-untuk-kesehatan-turunkan-darah-tinggi-hingga-risiko-kanker-7u7r7VFbTe.jpeg
4 Manfaat Ubi Ungu untuk Kesehatan, Turunkan Darah Tinggi hingga Risiko Kanker!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/23/298/2314669/yuk-buat-camilan-bola-ubi-kopong-lezat-dan-kenyal-dimakan-TQuMP1blUs.jpg
Yuk Buat Camilan Bola Ubi Kopong, Lezat dan Kenyal Dimakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/02/298/2271726/suka-ngemil-ubi-ini-dia-5-manfaatnya-UFw1C7EViw.jpg
Suka Ngemil Ubi, Ini Dia 5 Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/05/298/2257387/bikin-kulit-glowing-apa-kandungan-istimewa-ubi-jalar-vhgqgq38Vv.jpg
Bikin Kulit Glowing, Apa Kandungan Istimewa Ubi Jalar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/19/481/1847289/5-fakta-manfaat-ubi-jalar-yang-jarang-diketahui-D7OEvgagXD.jpg
5 Fakta Manfaat Ubi Jalar yang Jarang Diketahui
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement