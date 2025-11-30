Ubi Lebih Baik Dimakan saat Pagi dan Siang, Ini Alasannya

Ubi Lebih Baik Dimakan saat Pagi dan Siang, Ini Alasannya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Mengonsumsi ubi cilembu yang terkenal dengan rasa manis dan teksturnya yang mengenyangkan belakangan ini menjadi tren di media sosial. Ubi cilembu mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan sering dijadikan pasangan minum kopi.

Ubi cilembu merupakan salah satu jenis ubi jalar. Menurut Verywell Health, ubi jalar termasuk makanan super yang kaya nutrisi dan sebenarnya aman dikonsumsi kapan saja.

Namun, jika ingin mendapatkan manfaat paling optimal mulai dari energi yang stabil hingga rasa kenyang lebih lama waktu terbaik untuk mengonsumsi ubi adalah pada pagi dan siang hari.

Ubi jalar mengandung vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin B6, serat, kalium, serta magnesium, zat besi, tembaga, dan fosfor. Dengan kandungan yang lengkap ini, ubi dapat membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien harian dan mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Salah satu keunggulan utamanya adalah kandungan karbohidrat kompleks dan serat. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat, sehingga energi dilepaskan secara bertahap. Jika dikonsumsi saat sarapan atau makan siang, ubi jalar memberikan suplai energi yang stabil hingga beberapa jam ke depan ideal bagi yang memiliki aktivitas padat sepanjang hari.