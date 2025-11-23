7 Tips Mendidik Anak yang Keras Kepala

JAKARTA - Tujuh tips mendidik anak yang keras kepala. Mendidik anak dengan karakter keras kepala memang bukan tugas mudah bagi orangtua. Meski begitu, setiap orangtua tentu berharap buah hatinya memiliki masa depan yang baik, termasuk bagi anak yang memiliki watak tegas dan sulit diarahkan.

Perlu diingat, sikap keras kepala tidak selalu bersifat negatif. Dengan pendekatan yang tepat, sifat tersebut justru bisa menjadi kekuatan dan modal penting bagi anak di masa depan. Namun, tanpa penanganan bijak, perilaku ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang sulit dikontrol. Lantas, bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak yang cenderung keras kepala? Berikut tips yang dapat diterapkan:

1. Kenali Akar Permasalahannya

Sebelum menilai anak keras kepala, pahami dulu alasan di balik perilakunya. Bisa jadi ia merasa kurang diperhatikan, tidak dimengerti, atau sedang menghadapi tekanan tertentu. Memahami sumber masalah membantu orangtua memberikan respons yang lebih tepat.

2. Bangun Komunikasi Dua Arah

Anak dengan karakter tegas sering memiliki kebutuhan untuk didengar. Hindari komunikasi yang hanya berupa instruksi. Ajak ia berdialog, dengarkan pendapatnya, dan beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang ia rasakan. Komunikasi yang terbuka dapat meredakan sikap ngeyel yang sering muncul.