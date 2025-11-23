Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |06:10 WIB
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun
Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah perusahaan rintisan asal Shenzhen, China, Lonvi Biosciences, membuat gebrakan baru. Perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan pil yang disebut mampu memperlambat proses penuaan dengan cara menarget “sel zombie” di dalam tubuh.

Menurut mereka, penggunaan pil ini berpotensi mendorong usia manusia hingga 150 tahun. Klaim ini semakin mengejutkan, mengingat angka tersebut terdengar mustahil namun justru menarik perhatian di era modern ini.

Dalam dunia biologi, istilah “zombie cells” merujuk pada sel senesen, yaitu sel-sel yang berhenti membelah namun tetap bertahan hidup. Semakin bertambah usia, semakin banyak sel jenis ini menumpuk.

Sel-sel tersebut sering dikaitkan dengan peradangan, penuaan kulit, penurunan fungsi organ, hingga berbagai penyakit degeneratif. Karena itu, ide untuk membersihkan sel zombie telah menjadi tren besar dalam riset antipenuaan beberapa tahun terakhir.

Lonvi Biosciences mengklaim bahwa pil mereka dapat menarget sel-sel ini secara spesifik. Bahan aktif andalannya adalah Procyanidin C1 (PCC1), senyawa natural yang diekstrak dari biji anggur.

PCC1 disebut memiliki sifat senolitik yang mampu membantu menghilangkan sel senesen dan merangsang regenerasi sel yang lebih sehat. Lonvi juga telah melakukan percobaan pada tikus dan menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan.

Tikus yang diberi PCC1 hidup sekitar 9,4% lebih lama secara keseluruhan, sementara tikus yang mulai mendapat perlakuan sejak usia muda menunjukkan peningkatan sisa usia hingga 64%.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185327/pasangan-JPSp_large.jpg
Arti Bird Theory Relationship yang Lagi Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185277/viral-b7Pw_large.jpg
Viral Penampakan Bunga Rafflesia Hasseltii yang Super Langka di Sumbar, Bikin Gempar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185279/viral-FgxV_large.jpg
Viral! Pocong Bawa QRIS saat Ngamen di Lampu Merah Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184875/viral-hoLJ_large.jpg
Viral, Seorang Perempuan Diarak Keliling Gili Trawangan Karena Curi Sepeda Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184871/yasika-kLRZ_large.jpg
Viral, Sosok Yasika Aulia Mahasiswa yang Kelola 41 Dapur MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856/viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement