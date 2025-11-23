Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun

Viral! China Buat 'Pil Zombie' yang Bisa Bikin Manusia Hidup hingga 150 Tahun (Foto: Freepik)

JAKARTA - Sebuah perusahaan rintisan asal Shenzhen, China, Lonvi Biosciences, membuat gebrakan baru. Perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan pil yang disebut mampu memperlambat proses penuaan dengan cara menarget “sel zombie” di dalam tubuh.

Menurut mereka, penggunaan pil ini berpotensi mendorong usia manusia hingga 150 tahun. Klaim ini semakin mengejutkan, mengingat angka tersebut terdengar mustahil namun justru menarik perhatian di era modern ini.

Dalam dunia biologi, istilah “zombie cells” merujuk pada sel senesen, yaitu sel-sel yang berhenti membelah namun tetap bertahan hidup. Semakin bertambah usia, semakin banyak sel jenis ini menumpuk.

Sel-sel tersebut sering dikaitkan dengan peradangan, penuaan kulit, penurunan fungsi organ, hingga berbagai penyakit degeneratif. Karena itu, ide untuk membersihkan sel zombie telah menjadi tren besar dalam riset antipenuaan beberapa tahun terakhir.

Lonvi Biosciences mengklaim bahwa pil mereka dapat menarget sel-sel ini secara spesifik. Bahan aktif andalannya adalah Procyanidin C1 (PCC1), senyawa natural yang diekstrak dari biji anggur.

PCC1 disebut memiliki sifat senolitik yang mampu membantu menghilangkan sel senesen dan merangsang regenerasi sel yang lebih sehat. Lonvi juga telah melakukan percobaan pada tikus dan menunjukkan hasil yang cukup mencengangkan.

Tikus yang diberi PCC1 hidup sekitar 9,4% lebih lama secara keseluruhan, sementara tikus yang mulai mendapat perlakuan sejak usia muda menunjukkan peningkatan sisa usia hingga 64%.