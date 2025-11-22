Alyssa Hamil, Al : Menjadi Orangtua adalah yang Paling Indah

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Kabar itu adalah Alyssa dinyatakan hamil.

"Becoming parents is by far the most beautiful one (menjadi orangtua adalah yang paling indah)," ujar Al, seperti dikutip dari akun Instagram miliknya, Sabtu (22/11/2025).

Menurut Al, keduanya telah melewati banyak bab dalam hidup ini bersama, tetapi menjadi orangtua adalah yang paling indah. " Bébé ALs on the way ???? Alhamdulillah! (Bayi AL sedang dalam perjalanan ???? Alhamdulillah!)" tulisnya.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise resmi menikah pada 16 Juni 2025 setelah menjalin kedekatan. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang kerap mencuri perhatian publik karena chemistry yang kuat dan perjalanan cinta yang naik turun, namun akhirnya berlabuh pada pernikahan.

Acara pernikahan mereka digelar secara khidmat dan dihadiri keluarga besar, dan kedua orangtua kandung mereka. Prosesi akad berlangsung dengan adat dan suasana yang elegan.

Setelah menikah, baik Al maupun Alyssa membagikan kebahagiaan mereka melalui berbagai unggahan di media sosial. Banyak selebritas dan warganet memberikan ucapan selamat atas kehamilan Alyssa.

Al Ghazali sendiri mengungkap kebahagiaannya setelah tahu sang istri mengandung buah hati. Sementara Alyssa tampak semakin memancarkan aura positif sebagai istri sekaligus publik figur yang makin disorot publik.

