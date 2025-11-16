Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral! Wanita Ini Melahirkan Bayi Kembar tapi Beda Ayah, Ternyata Berhubungan dengan 2 Pria dalam Sehari

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |06:04 WIB
Viral! Wanita Ini Melahirkan Bayi Kembar tapi Beda Ayah, Ternyata Berhubungan dengan 2 Pria dalam Sehari
Viral! Wanita Ini Melahirkan Bayi Kembar tapi Beda Ayah, Ternyata Berhubungan dengan Dua Pria dalam Sehari
A
A
A

JAKARTA - Viral kisah unik sekaligus langka dari Brasil kembali menjadi sorotan dunia. Meski terjadi pada 2021, kasus ini kembali ramai dibahas karena keunikannya.

Seorang wanita berusia 19 tahun diketahui melahirkan bayi kembar, tetapi hasil tes DNA mengungkap bahwa keduanya memiliki ayah biologis yang berbeda. Kondisi ini dikenal sebagai heteropaternal superfecundation, yaitu ketika dua bayi kembar fraternal berasal dari dua pria berbeda.

Menurut penjelasan National Library of Medicine, kondisi ini terjadi ketika seorang wanita melepaskan dua sel telur dalam satu siklus menstruasi dan masing-masing dibuahi oleh sperma dari dua pria berbeda dalam waktu yang berdekatan. Dengan kata lain, dua sel telur yang berbeda dibuahi hampir bersamaan, tetapi oleh ayah yang tidak sama.

Fenomena ini terungkap ketika sang ibu melakukan tes DNA untuk memastikan ayah dari salah satu bayinya. Hasilnya tidak cocok, sehingga ia melakukan tes DNA dengan pria lain. Barulah diketahui bahwa kedua bayi tersebut memiliki ayah berbeda.

Dr. Tulio Jorge Franco, dokter yang menangani kasus ini di Brasil, menjelaskan bahwa kedua bayi tersebut memiliki DNA yang sama dari ibu, tetapi berkembang dalam dua plasenta terpisah. Ini membuat mereka kembar fraternal yang berasal dari dua paternitas berbeda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293/gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197221/beruang-peZr_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069/viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196913/viral-VYQP_large.jpg
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196908/ridwan_kamil-Fbgv_large.jpg
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196768/kim_seon_ho-XJhR_large.jpg
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement