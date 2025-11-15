Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Apa Penyebab Anak Sulit Diatur?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |13:05 WIB
Apa Penyebab Anak Sulit Diatur?
Apa Penyebab Anak Sulit Diatur? (Foto: Freepik)




JAKARTA - Anak yang tampak tidak patuh atau sering menolak arahan sebenarnya bisa sedang memasuki tahap perkembangan psikologis tertentu. Dalam proses tumbuh kembangnya baik secara emosional, sosial, maupun kognitif anak akan menghadapi berbagai perubahan dan tantangan. Tidak semua fase berjalan mulus, sehingga beberapa anak menunjukkan perilaku yang lebih sulit diatur.

Mereka mungkin sedang berusaha memahami perasaan, mencoba mengenali diri sendiri, atau beradaptasi dengan hal baru.

Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi sulit diatur:

1. Mencari Perhatian

Salah satu alasan umum anak berperilaku menentang adalah karena ingin mendapatkan perhatian. Ketika mereka merasa kurang diperhatikan secara positif, si Kecil mungkin mencari cara lain untuk menarik perhatian orang tua termasuk lewat perilaku yang dianggap menyebalkan atau menantang aturan.

2. Pola Asuh yang Kurang Tepat

