HOME WOMEN FASHION

Cerita Jadul, Ternyata KD Kerap Telepon Maia Soal Baju Bekas 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |20:51 WIB
Cerita Jadul, Ternyata KD Kerap Telepon Maia Soal Baju Bekas 
Cerita Jadul, Ternyata KD Kerap Telepon Maia Soal Baju Bekas. (Foto: Layar Tangkap Al El Dul TV)
JAKARTA - Persahabatan Maia dan Krisdayanti sudah terjalin sejak lama. Saking dekatnya, kedua bestie ini tak lagi gengsi menggunakanan baju bekas.

Cerita ini diungkapkan oleh Maia Estianty, sebelum memasuki rumah Krisdayanti. Pada kesempatan itu Maia membawakan sebuah paket yang langsung dibawakannya.

Kunjungan persahabatan itu sekaligus nostalgia. Dahulu, ungkap Maia, Krisdayanti kerap menelpon apa bila ada baju bekas. 

"Jadi dulu suka dipanggil untuk ngambil-ngambilin baju bekas dia. 'Mai, ada baju bekas mreneo (ayo ke sini aja)," ungkap istri Irwan Mursy, dalam akun aleldulTV, dikutip Kamis (13/11/2025). 

Karena hal itu sudah lama tidak dilakukan, maka Maia ingin menanyakan apakah masih ada baju bekas seperti 'kalcer' yang dahulu biasa mereka lakukan. 

Begitu masuk ke rumah sang Diva, hal tersebut langsung dibantah. "Iiih.. Itukan bukan bekas, masih bagus," ujar KD. 

Namun hal itu diluruskan oleh Maia. Dia mengakui kalau baju pemberian Mimi (panggilan KD) memang dalam kondisi bagus. "Jadi masih bagus-bagus banget. bukan yang gimana-gimana. 

"Masih ada baju bekasnya gak Mi?"

 

