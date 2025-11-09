Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |20:05 WIB
Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun
Viral! Sultan Makassar Beri Kado Lamborghini Rp22 Miliar untuk Anaknya yang Berusia 9 Tahun (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video perayaan ulang tahun ke-9 seorang bocah di Makassar yang digelar secara meriah. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang diberikan oleh sang ayah kepada anaknya yang tengah berulang tahun adalah mobil sport mewah, Lamborghini.

Seperti yang diunggah oleh akun TikTok @marsy.wcc, tampak pesta ulang tahun anak bernama Qansa itu berlangsung sangat meriah. Terdapat panggung megah dengan MC ternama yang memandu acara, yaitu Boy William.

Anak-anak yang menjadi tamu undangan pun tampak antusias mengikuti acara tersebut. Keluarga yang menggelar hajat itu kompak mengenakan jas dan gaun berwarna hitam, membuat tampilan mereka semakin elegan dan mewah.

Acara tersebut mengusung tema “Qansa Turns Nine” dengan nuansa sporty dan hiasan podium di atas panggung. Kejutan spesial terjadi ketika kado dari ayah Qansa dibuka di depan para tamu undangan.

Kado berukuran besar yang ditutupi kotak raksasa itu ternyata berisi satu unit mobil Lamborghini Revuelto berwarna hitam. Mobil tersebut dihiasi pita merah dan ratusan balon.

Diduga, ayah Qansa, Haji Najmuddin, adalah orang kedua di dunia yang memberikan Lamborghini sebagai hadiah untuk anaknya. Setelah kado mewah itu dibuka, keluarga tampak berfoto bersama di depan supercar tersebut.

Video itu pun menuai beragam reaksi dari warganet. Ada yang turut bahagia, ada pula yang heran dengan sumber kekayaan Haji Najmuddin.

Halaman:
1 2
      
