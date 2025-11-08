Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Park Hyatt Jakarta Resmi Buka Restoran Li Lian, Sajikan Kuliner Katon yang Menghangatkan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |12:43 WIB
Park Hyatt Jakarta Resmi Buka Restoran Li Lian, Sajikan Kuliner Katon yang Menghangatkan
Park Hyatt Jakarta Resmi Buka Restoran Li Lian, Sajikan Kuliner China yang Menghangatkan. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Park Hyatt Jakarta dengan bangga mengumumkan pembukaan resmi Li Lian pada 19 Oktober 2025, restoran China dengan makanan Kanton pertama di hotel ini. Terletak di Lantai 19, Li Lian menghadirkan cita rasa autentik Kanton dalam suasana hangat yang terinspirasi dari keindahan rumah keluarga multigenerasi, lengkap dengan pemandangan 360 derajat cakrawala Jakarta.

Dapur Li Lian dipimpin oleh Executive Chinese Chef Tan Kwang Aik, yang memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di restoran China ternama hotel-hotel mewah internasional, termasuk restoran berbintang Michelin. Li Lian menghadirkan kuliner yang menunjukan tradisi sekaligus cerita dari sebuah makanan China yang menghangatkan.

Park Hyatt

“Menu yang disajikan menggabungkan hidangan klasik dan kreasi kontemporer dengan menggunakan bahan musiman berkualitas dari sumber lokal yang berkelanjutan,” ungkap Chef Tan di Li Lian Park Hyatt Jakarta, Jumat (7/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812//mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182249//park_hyatt-uB7J_large.jpeg
Sensasi Restoran Li Lian di Park Hyatt Jakarta, Manjakan Para Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182246//park_hyatt-6pua_large.jpeg
Li Lian Park Hyatt Hadirkan Kuliner Katon Racikan Executive Chef Tan Aik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165257//park_hyatt-T5Qj_large.jpg
Hyatt Fair 2025 Ajang Kolaborasi Hotel-Hotel Hyatt Perkuat Industri Perhotelan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165252//park_hyatt-hUPL_large.jpg
Tuan Rumah Hyatt Fair 2025, Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi sebagai Hotel MICE dan Luxury
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/338/3156378//mnc_peduli-68bY_large.jpg
MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Salurkan Makanan Bergizi ke Keluarga Petani di Bogor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement