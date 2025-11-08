Park Hyatt Jakarta Resmi Buka Restoran Li Lian, Sajikan Kuliner Katon yang Menghangatkan

JAKARTA - Park Hyatt Jakarta dengan bangga mengumumkan pembukaan resmi Li Lian pada 19 Oktober 2025, restoran China dengan makanan Kanton pertama di hotel ini. Terletak di Lantai 19, Li Lian menghadirkan cita rasa autentik Kanton dalam suasana hangat yang terinspirasi dari keindahan rumah keluarga multigenerasi, lengkap dengan pemandangan 360 derajat cakrawala Jakarta.

Dapur Li Lian dipimpin oleh Executive Chinese Chef Tan Kwang Aik, yang memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di restoran China ternama hotel-hotel mewah internasional, termasuk restoran berbintang Michelin. Li Lian menghadirkan kuliner yang menunjukan tradisi sekaligus cerita dari sebuah makanan China yang menghangatkan.

“Menu yang disajikan menggabungkan hidangan klasik dan kreasi kontemporer dengan menggunakan bahan musiman berkualitas dari sumber lokal yang berkelanjutan,” ungkap Chef Tan di Li Lian Park Hyatt Jakarta, Jumat (7/11/2025).