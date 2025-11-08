Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Li Lian Park Hyatt Hadirkan Kuliner Katon Racikan Executive Chef Tan Aik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |13:10 WIB
Li Lian Park Hyatt Hadirkan Kuliner Katon Racikan Executive Chef Tan Aik
Park hyatt
A
A
A

JAKARTA - Sajian masakan China selalu berhasil memanjakan lidah para pecinta kuliner. Sensasi dan kelezatan dari warisan kuliner ini dihadirkan oleh Li Lian at Park Hyatt Jakarta yang memberikan pengalaman yang nyaman menyenangkan.

Li Lian menghadirkan kuliner yang menunjukan tradisi sekaligus cerita dari sebuah kuliner China yang menghangatkan. Adapun kuliner ini dimasak langsung oleh Executive Chef Tan Aik yang ahli dalam kuliner Asia.

Park Hyatt

Dalam jamuan makan malam spesial di pembukaan Li Lian at Park Hyatt Jakarta, para tamu undangan begitu menikmati kelezatan masakan China yang dibuat langsung oleh Chef Tan Aik. Salah satunya Theresa, yang begitu menimati pengalaman dan sensasi menghangatkan di Li Lian.

“Makanannya enak semua, really comforting. Aku suka banget signature menu mereka yang pakai bebek yang diasap,” ungkap Theresa di Li Lian, Park Hyatt Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Salah satu sajian unggulan di Li Lian adalah Peking duck tradisional, dipanggang menggunakan kayu rambutan oleh Duck Specialties Chef Victor, memberikan aroma asap halus dan rasa yang lebih dalam. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/25/3197315//hotel-gVof_large.jpg
Penyebab Hotel di Kawasan Bandung Jadi Incaran Wisatawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191978//hotel-WeRV_large.jpg
Liburan Nataru 2025/2026 Masih Berat Topang Okupansi Hotel, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/470/3191975//hotel-DMLb_large.jpg
Pengusaha Hotel Teriak di 2025, Okupansi Turun Hampir 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/470/3190094//danantara_indonesia-lEbf_large.jpg
Danantara Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis 2 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189535//ciel_dubai-9qfk_large.jpg
Ciel Dubai Marina, Hotel Tertinggi di Dunia yang Miliki Infinity Pool di Lantai 76
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/25/3186799//hotel-k9qI_large.jpg
Penampakan Hotel Tertinggi di Dunia, Ada 82 Lantai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement