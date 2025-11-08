Li Lian Park Hyatt Hadirkan Kuliner Katon Racikan Executive Chef Tan Aik

JAKARTA - Sajian masakan China selalu berhasil memanjakan lidah para pecinta kuliner. Sensasi dan kelezatan dari warisan kuliner ini dihadirkan oleh Li Lian at Park Hyatt Jakarta yang memberikan pengalaman yang nyaman menyenangkan.

Li Lian menghadirkan kuliner yang menunjukan tradisi sekaligus cerita dari sebuah kuliner China yang menghangatkan. Adapun kuliner ini dimasak langsung oleh Executive Chef Tan Aik yang ahli dalam kuliner Asia.

Dalam jamuan makan malam spesial di pembukaan Li Lian at Park Hyatt Jakarta, para tamu undangan begitu menikmati kelezatan masakan China yang dibuat langsung oleh Chef Tan Aik. Salah satunya Theresa, yang begitu menimati pengalaman dan sensasi menghangatkan di Li Lian.

“Makanannya enak semua, really comforting. Aku suka banget signature menu mereka yang pakai bebek yang diasap,” ungkap Theresa di Li Lian, Park Hyatt Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Salah satu sajian unggulan di Li Lian adalah Peking duck tradisional, dipanggang menggunakan kayu rambutan oleh Duck Specialties Chef Victor, memberikan aroma asap halus dan rasa yang lebih dalam.