Penyebab Hotel di Kawasan Bandung Jadi Incaran Wisatawan

JAKARTA – Di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata Indonesia, hotel di kawasan Bandung semakin menjadi incaran wisatawan. Bukan lagi sekadar tempat bermalam, hotel-hotel di Kota Kembang kini bertransformasi menjadi destinasi experience yang menawarkan pengalaman menginap berkesan melalui layanan personal, desain inovatif, hingga interaksi manusiawi yang hangat.

Tren ini mencerminkan pergeseran paradigma industri perhotelan, di mana pengalaman tamu menjadi elemen utama dalam perjalanan wisata. Hotel tak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung, melainkan bagian inti dari keseluruhan perjalanan wisatawan.

Konsep hotel berbasis pengalaman menempatkan suasana dan emosi tamu sebagai fokus utama. Di Bandung, banyak hotel menghadirkan sentuhan lokal seperti elemen seni Sunda, taman hijau yang menyatu dengan alam, hingga desain interior yang nyaman dan estetis.

Layanan personal juga menjadi standar baru, mulai dari rekomendasi destinasi wisata sesuai preferensi tamu hingga kejutan kecil yang menciptakan momen tak terlupakan. Interaksi autentik dengan staf hotel sering kali menambah nilai emosional, seperti berbagi cerita sejarah Bandung atau budaya lokal.

Tren positif ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat hunian kamar (TPK) hotel di Bandung telah kembali mendekati, bahkan melampaui, level pra-pandemi.