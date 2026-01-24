Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
TRAVEL

Penyebab Hotel di Kawasan Bandung Jadi Incaran Wisatawan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |15:42 WIB
Penyebab Hotel di Kawasan Bandung Jadi Incaran Wisatawan
A
A
A

JAKARTA – Di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata Indonesia, hotel di kawasan Bandung semakin menjadi incaran wisatawan. Bukan lagi sekadar tempat bermalam, hotel-hotel di Kota Kembang kini bertransformasi menjadi destinasi experience yang menawarkan pengalaman menginap berkesan melalui layanan personal, desain inovatif, hingga interaksi manusiawi yang hangat.

Tren ini mencerminkan pergeseran paradigma industri perhotelan, di mana pengalaman tamu menjadi elemen utama dalam perjalanan wisata. Hotel tak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung, melainkan bagian inti dari keseluruhan perjalanan wisatawan.

Konsep hotel berbasis pengalaman menempatkan suasana dan emosi tamu sebagai fokus utama. Di Bandung, banyak hotel menghadirkan sentuhan lokal seperti elemen seni Sunda, taman hijau yang menyatu dengan alam, hingga desain interior yang nyaman dan estetis.

Layanan personal juga menjadi standar baru, mulai dari rekomendasi destinasi wisata sesuai preferensi tamu hingga kejutan kecil yang menciptakan momen tak terlupakan. Interaksi autentik dengan staf hotel sering kali menambah nilai emosional, seperti berbagi cerita sejarah Bandung atau budaya lokal.

Tren positif ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat hunian kamar (TPK) hotel di Bandung telah kembali mendekati, bahkan melampaui, level pra-pandemi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement