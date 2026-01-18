Konser BTS Masih Juni 2026, Tapi Harga Hotel di Busan Langsung Naik 10 Kali Lipat

JAKARTA – Rencana comeback BTS tahun ini hingga tur dunia yang akan digelar tidak hanya mengundang antusiasme penggemar, tetapi juga berdampak langsung pada sektor pariwisata di Busan. Menurut laporan The Korea Times, harga hotel di kota tersebut melonjak drastis setelah tanggal konser diumumkan.

Sejumlah penginapan menaikkan tarif hingga berkali-kali lipat dari harga normal. Kenaikan harga terjadi menjelang konser BTS yang dijadwalkan berlangsung pada 12 dan 13 Juni 2026.

Beberapa hotel yang biasanya mematok harga antara 68.000 hingga 300.000 won per malam menaikkan tarif menjadi 600.000 won hingga lebih dari 1 juta won untuk tanggal-tanggal konser. Hal ini memicu keluhan dari calon pengunjung.

Bahkan, ada harga kamar yang naik hingga sepuluh kali lipat dibandingkan hari biasa. Area wisata terkenal seperti Haeundae dan Gwangalli menjadi wilayah dengan kenaikan paling drastis.

Banyak hotel di kawasan tersebut telah penuh dipesan. Hanya tersisa kamar dengan harga yang sangat tinggi.