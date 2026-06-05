Potret Jungkook BTS dan Mingyu SEVENTEEN Hadiri Event Calvin Klein di Jepang, Gantengnya Kelewatan

JUNGKOOK BTS dan Mingyu SEVENTEEN hadiri acara Calvin Klein di Jepang. Kehadiran mereka sukses mencuri perhatian penggemar.

Dua idol K-Pop yang sama-sama dikenal sebagai global ambassador brand fashion tersebut tampil memukau. Mereka datang dengan gaya khas mereka yang simpel namun tetap berkelas.

1. Dinanti Penggemar

Sejak diumumkan akan menghadiri acara Calvin Klein, para penggemar sudah menantikan kemunculan keduanya. Tak heran, momen ini menjadi spesial karena mempertemukan dua idol papan atas yang memiliki pengaruh besar di industri hiburan dan fashion global, yakni Jungkook BTS dan Mingyu SEVENTEEN.

Jungkook tampil dengan gaya khas Calvin Klein. Dia tampil minimalis, namun tetap menonjolkan pesonanya dengan menggunakan outfit bernuansa monokrom. Penampilannya memberikan kesan modern dan elegan.

Tak ayal, kehadiran Jungkook langsung menjadi sorotan. Penampilannya langsung banjir pujian dari penggemar.

Tak cuma Jungkook, Mingyu SEVENTEEN juga tak kalah mencuri perhatian. Idol yang dikenal memiliki postur tinggi dan visual menawan tersebut tampil percaya diri dengan gaya kasual premium dengan atasan kemeja hitam dan bawahan berwarna senada yang menjadi ciri khas Calvin Klein.