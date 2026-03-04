Kisah Pria yang Tinggal di Hotel Paris selama 67 Tahun, Tagihannya Tembus Rp39 Miliar

JAKARTA – Sebuah kisah tak biasa datang dari Prancis. Seorang pria bernama Jean Le Bon disebut tercatat tinggal di hotel yang sama selama 67 tahun tanpa pernah benar-benar “check out”, dengan total tagihan yang konon mencapai miliaran rupiah.

Menurut cerita yang beredar di media sosial, Jean Le Bon mulai menetap di Grand Hôtel Paris pada akhir 1950-an. Ia bukan tamu sementara atau pelancong bisnis, melainkan penghuni jangka panjang yang menjadikan hotel tersebut sebagai rumahnya.

Selama hampir tujuh dekade, ia dikabarkan tetap tinggal di kamar yang sama, melewati berbagai perubahan zaman mulai dari dinamika politik Prancis, siklus ekonomi, hingga renovasi dan pergantian staf hotel, demikian dilansir dari Facebook Wild Heart.

Gaya Hidup Penghuni Hotel Permanen

Bagi sebagian orang, tinggal di hotel mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun pada era sebelum kepemilikan rumah menjadi standar gaya hidup modern, tinggal jangka panjang di hotel bukanlah hal asing di kota-kota besar Eropa.

Bagi mereka yang mengutamakan privasi dan kenyamanan, hotel bisa menjadi alternatif hunian yang praktis.