HOME WOMEN FOOD

Sensasi Restoran Li Lian di Park Hyatt Jakarta, Manjakan Para Pengunjung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |14:02 WIB
Sensasi Restoran Li Lian di Park Hyatt Jakarta, Manjakan Para Pengunjung
Park hyatt
A
A
A

JAKARTA - Hotel Park Hyatt Jakarta resmi membuka restoran Li Lian yang siap menyajikan kuliner khas China. Li Lian yang berlokasi di Lantai 19 Park Hyatt Jakarta menyuguhkan kenikmatan kuliner China dipadukan pemandangan kota Jakarta yang indah.

Dalam jamuan makan malam di peresmian Li Lian at Park Hyatt Jakarta, para tamu menikmati berbagai menu pilihan dengan sentuhan kuliner China yang melegenda. Teknik dan pemilahan bahan baku yang berkualitas menjadikan restoran Li Lian memberikan sensasi kenikmatan tersendiri untuk para penikmat kuliner.

“Cita rasanya sangat top. Rasa makanannya bikin nyaman semua,” ucap Karin salah satu pengunjung Li Lian Restoran pada Jumat (7/11/2025).

pARK HYATT

Salah satu sajian unggulan adalah Peking duck tradisional, dipanggang menggunakan kayu rambutan oleh Duck Specialties Chef Victor, memberikan aroma asap halus dan rasa yang lebih dalam. Tersedia pula menu khas seperti Wagyu beef tenderloin M8 tumis dengan jamur Yunnan trumpet dan asparagus saus lada hitam, marble goby asap dengan saus kedelai karamel, serta fillet ikan kerapu kuah asam pedas dengan kubis asin, cabai, tahu, dan kaldu ikan.

Halaman:
1 2
      
