Potret Dian Sastro Ngajar di UI, Bahas Sejarah Film dengan Kebaya Kutu Baru Modern

JAKARTA - Biasanya Dian Sastrowardoyo tampil di layar kaca atau layar lebar. Namun kali ini, artis top tersebut hadir sebagai dosen di Universitas Indonesia (UI).

Dian Sastro, demikian biasa ia disapa, memang memiliki kesibukan sebagai dosen di Program Studi Produksi Media, Vokasi Universitas Indonesia (UI). Sejumlah mata kuliah pernah ia ampu, salah satunya adalah mata kuliah Pengantar Film.

Melalui Instagram Story-nya, dikutip Sabtu (8/11/2025), Dian Sastro membagikan ulang kegiatan belajar-mengajarnya di dalam kelas. Ia tampak mengenakan kebaya kutu baru modern berbahan dasar biru muda dengan motif bunga-bunga berwarna baby pink dan daun hijau. Kebaya itu dipadukan dengan jeans dan sepatu kasual berwarna putih.

(Foto: IGS therealdisastr)

Kelas tersebut tampak interaktif; Dian terlihat aktif bertanya sekaligus menjawab pertanyaan dari para mahasiswa. Ia juga tampak memberikan mikrofon kepada salah satu penanya.

Materi yang dibahas adalah mengenai perfilman. Dian menyajikan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang sejarah film, seperti Kapan film pertama-tama mulai berkembang? Apakah waktu tersebut bersamaan dengan permulaan abad ke-20 dan akhir dari Perang Dunia? Menurut Anda, apakah itu suatu kebetulan? Apa maknanya? Coba hubungkan lagi dengan konsep Story dalam pembahasan tentang Homo Sapiens.