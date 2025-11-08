Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Dian Sastro Ngajar di UI, Bahas Sejarah Film dengan Kebaya Kutu Baru Modern

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |13:19 WIB
Potret Dian Sastro Ngajar di UI, Bahas Sejarah Film dengan Kebaya Kutu Baru Modern
Potret Dian Sastro Ngajar di UI, Bahas Sejarah Film dengan Kebaya Kutu Baru Modern (Foto: IGS therealdisastr)
A
A
A

JAKARTA - Biasanya Dian Sastrowardoyo tampil di layar kaca atau layar lebar. Namun kali ini, artis top tersebut hadir sebagai dosen di Universitas Indonesia (UI).

Dian Sastro, demikian biasa ia disapa, memang memiliki kesibukan sebagai dosen di Program Studi Produksi Media, Vokasi Universitas Indonesia (UI). Sejumlah mata kuliah pernah ia ampu, salah satunya adalah mata kuliah Pengantar Film.

Melalui Instagram Story-nya, dikutip Sabtu (8/11/2025), Dian Sastro membagikan ulang kegiatan belajar-mengajarnya di dalam kelas. Ia tampak mengenakan kebaya kutu baru modern berbahan dasar biru muda dengan motif bunga-bunga berwarna baby pink dan daun hijau. Kebaya itu dipadukan dengan jeans dan sepatu kasual berwarna putih.

Potret Dian Sastro Ngajar di UI, Bahas Sejarah Film dengan Kebaya Kutu Baru Modern

(Foto: IGS  therealdisastr) 

Kelas tersebut tampak interaktif; Dian terlihat aktif bertanya sekaligus menjawab pertanyaan dari para mahasiswa. Ia juga tampak memberikan mikrofon kepada salah satu penanya.

Materi yang dibahas adalah mengenai perfilman. Dian menyajikan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang sejarah film, seperti Kapan film pertama-tama mulai berkembang? Apakah waktu tersebut bersamaan dengan permulaan abad ke-20 dan akhir dari Perang Dunia? Menurut Anda, apakah itu suatu kebetulan? Apa maknanya? Coba hubungkan lagi dengan konsep Story dalam pembahasan tentang Homo Sapiens.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/612/3196129//dian_sastro-JOAh_large.jpg
Potret Dian Sastrowardoyo Ikut Tren Back To 2016, Netizen Temukan 1 Hal yang Tak Berubah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/206/3187333//first_look_film_laut_bercerita-mMQh_large.JPG
Novel Laut Bercerita Bakal Diadaptasi Jadi Film, Reza Rahardian hingga Dian Sastro Mengambil Peran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/194/3185660//dian_sastro-iCPh_large.jpg
Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Gelang Mirip Ular Rp2 Miliar, Ini 6 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/194/3185049//dian_sastro-wuxE_large.jpg
3 Potret Dian Sastrowardoyo saat Main Padel, Outfit Kerah Asimetris Tampak Stunning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182719//dian_sastrowardoyo-JhD0_large.jpg
5 Selebritis yang Berdarah Pahlawan Nasional, Dian Sastro hingga Maia Estianty
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement