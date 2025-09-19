Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pilih Gaun Drapery Train Siluet, Dian Sastro Tampil Glamor di BIFF 2025

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |10:58 WIB
Pilih Gaun <i>Drapery Train Siluet</i>, Dian Sastro Tampil Glamor di BIFF 2025
Pilih Gaun {Drapery Train Siluet}, Dian Sastro Tampil Glamor di BIFF 2025. (Foto: IG The
JAKARTA - Dian Sastrowardoyo tampil glamor menyusuri red carpet Busan International Film Festival (BIFF) 2025. Dian menggunakan gaun beraksen drapery train yang menjuntai. 

Kainnya menampilkan kombinasi garis diagonal merah dan krem yang membentuk pola serasi dan memberi kesan elegan. Gaun bermotif diagonal itu juga memberikan efek mewah, karena saat Dian berjalan untaian dress itu mengembang. 

Gaun pun membentuk siluet yang indah. Dress yang dipilih Dian memiliki potongan one-shoulder yang memberi kesan modern, berani, sekaligus anggun. 

Pilih Gaun Drapery Train Siluet, Dian Sastro Tampil Glamor di BIFF 2025. (Sources: IG Therealdsastr)

(Sources : Therealdsastr)

 

Halaman:
1 2
      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/612/3196129//dian_sastro-JOAh_large.jpg
