Pilih Gaun Drapery Train Siluet, Dian Sastro Tampil Glamor di BIFF 2025

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo tampil glamor menyusuri red carpet Busan International Film Festival (BIFF) 2025. Dian menggunakan gaun beraksen drapery train yang menjuntai.

Kainnya menampilkan kombinasi garis diagonal merah dan krem yang membentuk pola serasi dan memberi kesan elegan. Gaun bermotif diagonal itu juga memberikan efek mewah, karena saat Dian berjalan untaian dress itu mengembang.

Gaun pun membentuk siluet yang indah. Dress yang dipilih Dian memiliki potongan one-shoulder yang memberi kesan modern, berani, sekaligus anggun.

