Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Gelang Mirip Ular Rp2 Miliar, Ini 6 Faktanya

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo tampil maksimal dalam sebuah ajang penghargaan. Namun, ada salah satu perhiasan yang digunakan Dian Sastro yang berhasil mencuri perhatian.

Diketahui, Dian Sastro memang jarang tampil glamor. Ia cenderung sering tampil apa adanya namun tetap terlihat elegan.

Namun pada malam penganugerahan tersebut, Dian memakai satu set perhiasan dengan harga yang tidak main-main.

1. Gelang Bulgari

Set perhiasan dari merek ternama Bulgari itu senilai USD 125.900 atau setara Rp2.077.350.000.

2. Siluet Gaun Olive

Dian tampil dengan gaya klasik dan effortless, di mana ia memilih gaun olive keemasan yang menunjukkan siluet tubuh tanpa aksen berlebihan. Busananya yang tampak tidak mencolok justru membuat orang salah fokus pada perhiasan yang dipakai pemeran Cinta dalam AADC tersebut.

3. Gelang Menyerupai Ular

Kalung yang dikenakan Dian adalah Bulgari Serpenti seri signature yang identik dengan desain menyerupai ular. Harga untuk kalungnya saja sudah menyentuh angka miliaran rupiah.