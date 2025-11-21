3 Potret Dian Sastrowardoyo saat Main Padel, Outfit Kerah Asimetris Tampak Stunning

JAKARTA - Aktris cantik Dian Sastrowardoyo jadi salah satu selebritis yang ikut meramaikan olahraga padel. Kegiatan ini lagi hits digemari banyak masyarakat yang ikut antusias menikmati olahraga tersebut.

Dari postingan Instagram-nya, terlihat bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini begitu antusias dan ambisi saat berada di lapangan padel. Tak cuma menunjukan skill padel yang memukau, Dian juga terlihat kece dengan balutan outfit olahraga yang sporty dan kekinian.

Terlihat pula senyum manis dan pesona kecantikan Dian Sastrowardoyo begitu terpancar saat asyik main padel ini hingga bikin banyak warganet terpukau.

Penasaran, seperti apa potret cantik Dian Sastrowardoyo saat ikut olahraga padel yang lagi digandrungi banyak kalangan selebritis? Yuk intip posenya seperti dikutip akun therealdisastr, Jumat (21/11/2025).

1. Outfit Sporty Serba Putih

Dian Sastrowardoyo terlihat cantik dan fresh dengan outfit olahraga sporty yang ia kenakan saat asyik main padel ini. Terlihat ia mengenakan baju long sleeve dan rok serba putih yang menambah pesona Dian di lapangan.

Outfit tersebut juga menggemakan dengan detail di bagian pundak yang dipadukan dengan rok cantik yang menambah kesan simple dan kasual pada outfit-nya.