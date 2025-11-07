Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Ini 2 Fakta Positif Soal Anak

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |11:07 WIB
Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Ini 2 Fakta Positif Soal Anak
Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Ini 2 Fakta Positif Soal Anak. (Foto: IG Hamish Daud)
JAKARTA – Hari patah hati nasional jilid II di depan mata. Jika pada jilid I Raisa menikah dengan Hamish Daud, kini keduanya justru berada di meja sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Di tengah derasnya isu perselingkuhan dengan Sabrina Alatas, Hamish Daud membantah kabar tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Sabrina. Hamish pun melakukan klarifikasi terkait perceraiannya yang menyeret nama Sabrina.

“Itu teman saya sudah 10 tahun. Dan keluarganya itu baik banget. Bapaknya baik banget, ibunya, adik, kakaknya,” kata Hamish Daud.

Meski demikian, bapak satu anak ini menegaskan sikapnya terhadap buah hatinya. Baik Hamish maupun Raisa sepakat untuk menangani urusan anak dengan serius, meski keduanya akan melepas status sebagai suami istri.

raisa hamish

Seperti diketahui, Raisa dan Hamish Daud menikah pada 3 September 2017. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie, yang lahir pada 13 Februari 2019. Namun, setelah sekitar delapan tahun pernikahan, hubungan keduanya kini berada di ujung tanduk perpisahan.

Berikut dua sikap positif keduanya, seperti dirangkum Okezone, Jumat (7/11/2025):

 

Topik Artikel :
Parenting Cerai Hamish Daud Raisa
