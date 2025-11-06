Berjalan Ricuh, Presiden Miss Universe Organization Ambil Alih Perhelatan di Thailand

Berjalan Ricuh, Presiden Miss Universe Organization Ambil Alih Perhelatan di Thailand. (Foto: Layar Tangkap Siaran Langsung Miss Universe di Facebook)

JAKARTA - Perhelatan Miss Universe 2025 di Thailand diwarnai kericuhan. Hal itu terjadi sesaat setelah Miss Meksiko Fatima Bosch disebut bodoh oleh Direktur Miss Universe Thailand Nawat Itsaragrisil. Kondisi itu diperparah ketika sejumlah delegasi Miss Universe angkat kaki dari acara.

Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden Miss Universe Organization Raul Rocha mengumumkan bahwa ia telah mengerahkan delegasi eksekutif dari Miss Universe Organization, serta pakar diplomatik, ke Thailand untuk "mengambil alih" kontes kecantikan Miss Universe tahun ini.

(Acara Miss Universe sebelum terjadi kericuhan. Berbagai delegasi Miss Universe dari berbagai negara masih tampak riang dan menikmati jalannya acara. Foto: Layar tangkap siaran langsung di Facebook)

Rocha menambahkan bahwa ia telah mempercayakan acara tersebut kepada Miss Grand International dan kepercayaan terhadap panitia Miss Universe Thailand itu telah gagal.

Tidak hanya itu, dikutip dari CNA, Kamis (6/11/2025), Rocha juga telah membatasi keikutsertaan Itsaragrisil dalam acara-acara yang berkaitan dengan kompetisi Miss Universe tahun ini dengan membatasinya semaksimal mungkin atau menghilangkannya sepenuhnya.