Miss Meksiko Disebut Bodoh oleh Direktur Miss Universe Thailand, Sejumlah Delegasi Angkat Kaki! (Layar tangkap siaran langsung Miss Universe)

JAKARTA - Peristiwa kurang mengenakan pada Kontes kecantikan Miss Universe 2025, yang diselenggarakan di Thailand. Adu pendapat berujung sejumlah delegasi kontestan dari berbagai negara angkat kaki.

Peristiwa itu awalnya viral di media masa. Namun akhirnya terungkap hal yang sebenarnya.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 4 November 2025. Fatalnya, peristiwa tersebut bersamaan dengan siaran langsung.

Direktur Miss Universe Thailand Nawat Itsaragrisil, terlihat menegur kontestan Miss Universe dan memanggil Miss Universe Meksiko, Fatima Bosch. Namun, beberapa saat kemudian Presiden Miss Universe Organization Raul Rocha, mengecam tindakan Nawat Itsaragrisil.

Sekitar 13 menit setelah siaran langsung dimulai, Itsaragrisil yang juga menjabat sebagai wakil presiden untuk Asia dan Oseania di Miss Universe Organization, sekaligus presiden Miss Grand International secara terbuka menegur Fatima Bosch, Miss Universe Meksiko, karena tidak mengunggah materi promosi Thailand.

Itsaragrisil mengklaim bahwa, menurut laporan yang diterima dari stafnya, Direktur Miss Universe Meksiko telah menginstruksikan Bosch untuk tidak mengunggah konten yang terkait dengan Thailand, negara tuan rumah kontes Miss Universe tahun ini.

Bosch menanggapi dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman.

Itsaragrisil kemudian menyela, bertanya "Pertanyaan saya, 'Bisakah Anda mengikuti jejak kami atau tidak?' Anda bisa memposting atau tidak? Anda bisa bekerja untuk mempromosikan Thailand atau tidak? Ya atau tidak?" ujarnya seperti dikutip dari CNA.