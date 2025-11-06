Viral Momen Kucing Bobby Kertanegara Ditabok Kucing Influencer Pororo

JAKARTA - Viral momen kucing Bobby Kertanegara ditabok kucing selebgram Pororo. Netizen dihebohkan dengan pertemuan kucing milik Presiden Prabowo, yakni Bobby Kertanegara, dengan kucing milik influencer Chania bernama Pororo.

Dalam sebuah video yang diposting Bobby, terekam pertemuan kedua kucing yang saling mencoba mendekatkan diri. Bobby terlihat mengendus Pororo beberapa kali.

Namun, lucunya adalah respons spontan dari Pororo yang justru mengundang tawa sekaligus rasa gemas netizen. Bukan balik mendekat, Pororo justru menampar Bobby dan membuat sang pemilik panik lalu meminta maaf.

Pertemuan antara Bobby dan Pororo terjadi pada Sabtu, 1 November 2025. Video itu pertama kali diunggah oleh Cici Chania, pemilik Pororo yang dikenal sebagai kucing influencer TikTok dengan jutaan pengikut.

Video ini pun menuai beragam komentar lucu dari netizen, di antaranya: