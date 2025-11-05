Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua

JAKARTA – Viral seorang suami tega membunuh istrinya usai selingkuh dengan ibu mertuanya. Insiden mengejutkan ini terjadi di Distrik Kasganj, Uttar Pradesh, India.

Seorang pria bernama Pramod membunuh istrinya setelah diduga jatuh cinta kepada ibu mertuanya. Perselingkuhan tersebut terbongkar setelah foto-foto mesum keduanya viral di media sosial, demikian dilansir India Today, Kamis (12/9/2025).

Awal pekan ini, polisi menerima informasi tentang kematian mencurigakan seorang perempuan di Sidhpura. Setibanya di lokasi kejadian, pihak berwenang menemukan jasad Shivani, berusia 20 tahun, di dalam kediamannya.

Menurut informasi, Shivani telah menikah dengan Pramod pada tahun 2018. Anggota keluarga menuduh Pramod terlibat dalam hubungan terlarang dengan ibu mertuanya, yang dilaporkan sering menyebabkan perselisihan dalam keluarga.

Sumber kepolisian mengindikasikan bahwa ketegangan dalam keluarga tersebut telah berlangsung cukup lama akibat tuduhan-tuduhan tersebut. Anggota keluarga juga mengklaim bahwa konflik yang timbul dari hubungan terlarang itu kerap berujung pada kekerasan terhadap Shivani.