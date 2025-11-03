Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Lebih Sehat Ayam atau Ikan? Ini Jawabannya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |09:05 WIB
Lebih Sehat Ayam atau Ikan? Ini Jawabannya
Lebih Sehat Ayam atau Ikan? Ini Jawabannya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ayam dan ikan sering kali dibandingkan kandungan proteinnya bagi kesehatan tubuh. Baik ayam maupun ikan selama ini sama-sama dikenal sebagai sumber protein tanpa lemak yang baik bagi tubuh.

Namun, keduanya ternyata memiliki keunggulan berbeda yang tak bisa dibandingkan secara mutlak. Hal ini tergantung pada nutrisi yang dibutuhkan dan cara memasaknya.

Dilansir dari EatingWell, ahli gizi Deborah Murphy, M.S., RDN, menjelaskan bahwa baik ayam maupun ikan mengandung protein lengkap yang penting untuk menjaga massa otot, membantu rasa kenyang, dan mendukung metabolisme energi. Keduanya juga kaya vitamin B dan selenium, mineral antioksidan yang mendukung sistem imun serta kesehatan tiroid.

Namun, di balik kesamaan tersebut, masing-masing punya ciri khas.

Kelebihan Ayam:

Ayam menjadi pilihan utama banyak orang karena mudah diperoleh dan harganya relatif terjangkau. Dada ayam tanpa kulit diketahui memiliki sekitar 26 gram protein per porsi 85 gram dengan hanya sekitar 128 kalori dan kurang dari 3 gram lemak.

Bagian paha ayam memang sedikit lebih berlemak, tetapi juga mengandung lebih banyak zat besi dan zinc. Cara memasak ayam juga sangat menentukan manfaatnya.

Jika ayam dipanggang, direbus, atau dibakar maka jauh lebih sehat dibandingkan ayam goreng tepung yang tinggi kalori. Selain itu, ayam juga menjadi sumber niasin (vitamin B3) yang penting untuk metabolisme energi serta pembentukan DNA.

Kelebihan Ikan:

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Vitamin Makanan Sehat Ikan Ayam
Telusuri berita women lainnya
