HOME WOMEN FOOD

Rekomendasi 3 Jenis Ikan yang Baik Dikonsumsi Anak, Moms Wajib Tahu!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |09:21 WIB
Rekomendasi 3 Jenis Ikan yang Baik Dikonsumsi Anak, Moms Wajib Tahu!
Rekomendasi 3 Ikan yang Baik Dikonsumsi untuk Anak, Moms Wajib Tahu!
A
A
A

JAKARTA - Keracunan massal yang terjadi pada anak-anak sekolah usai mengonsumsi ikan hiu goreng yang ada dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dijadikan pelajaran. Moms wajib tahu jenis ikan yang baik untuk dikonsumsi untuk anak. 

Ikan hiu sendiri merupakan ikan laut yang rentan dikonsumsi khususnya untuk anak-anak. Ikan tersebut berpotensi mengandung zat toksik merkuri yang tinggi sehingga bisa menyebabkan keracunan.

Tapi tenang ya Moms, banyak jenis ikan yang Ikan sendiri merupakan makanan yang baik untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Meski begitu, moms bisa lebih teliti memilih jenis ikan agar nutrisinya bisa diserap oleh si kecil.

Berikut rekomendasi ikan untuk dikonsumsi anak-anak, yang dirangkum dari laman dr Carrie Rigoni, Jumat (10 Oktober 2025).

1. Salmon

Pertama ialah ikan salmon. Salmon kaya akan lemak sehat yang mendukung perkembangan otak dan tubuh. Ikan ini juga merupakan sumber protein, vitamin B, kalium, dan selenium yang baik.

Salmon mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi dan baik untuk perkembangan otak anak. Ikan salmon diketahui kaya akan vitamin B yang baik untuk tubuh. Vitamin ini terlibat dalam beberapa proses penting dalam tubuh, termasuk mengubah makanan yang Anda makan menjadi energi, membuat dan memperbaiki DNA, serta mengurangi peradangan kronis yang dapat menyebabkan penyakit.

 

