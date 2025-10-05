Daftar Ikan Lokal yang Tinggi Protein Melebihi Salmon!

JAKARTA – Banyak orangtua beranggapan bahwa ikan salmon adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan protein anak. Namun, dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Mesty Ariotedjo, SpA, MPH, mengungkapkan fakta menarik bahwa ada beberapa ikan lokal Indonesia yang kandungan proteinnya justru lebih tinggi dibanding salmon, dengan harga jauh lebih terjangkau.

Dalam unggahan videonya, dr. Mesty menjelaskan bahwa pada 100 gram salmon terdapat sekitar 22 gram protein. Sementara, ikan lokal yang harganya bisa hingga 10 kali lebih murah ternyata memiliki kandungan protein yang lebih tinggi.

Berikut daftar 5 ikan lokal dengan kandungan protein tinggi:

Ikan mujair – 26 gram protein per 100 gram. Ikan tongkol – 24 gram protein per 100 gram. Ikan kembung – 24 gram protein per 100 gram. Ikan sarden – 24 gram protein per 100 gram. Ikan tuna – 23 gram protein per 100 gram.

Selain tinggi protein, ikan juga mengandung DHA, vitamin B, magnesium, zinc, dan berbagai nutrisi penting lainnya yang berperan dalam mendukung perkembangan otak dan pertumbuhan anak. Tidak hanya itu, konsumsi ikan secara rutin juga bisa mengoptimalkan kesehatan secara menyeluruh.

American Academy of Pediatrics bahkan menganjurkan setiap anak untuk mengonsumsi 1–2 porsi ikan setiap minggu, diselingi dengan sumber protein hewani lainnya. Menurut dr. Mesty, salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan anak adalah kecukupan asupan protein hewani.

Dengan ketersediaan ikan lokal yang murah, sehat, dan bergizi, para orang tua kini memiliki lebih banyak pilihan praktis untuk mendukung tumbuh kembang buah hati tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam.





(Kurniasih Miftakhul Jannah)