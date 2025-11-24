Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Hari Ikan Nasional, Ini 5 Manfaat Ikan bagi Kesehatan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |12:10 WIB
Hari Ikan Nasional, Ini 5 Manfaat Ikan bagi Kesehatan
Ini Beragam Manfaat Ikan bagi Kesehatan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hari Ikan Nasional jatuh pada tanggal 21 November 2025 lalu. Momentum ini menjadi kesempatan untuk menggaungkan manfaat kesehatan dari konsumsi ikan yang tinggi protein untuk kebaikan tubuh.

Ikan merupakan salah satu makanan bergizi tinggi yang direkomendasikan oleh ahli gizi di seluruh dunia. Kandungan nutrisinya yang lengkap mulai dari protein berkualitas, lemak sehat, vitamin, hingga mineral penting membuat ikan menjadi pilihan ideal untuk menjaga kesehatan tubuh.

Ada beberapa manfaat kesehatan dari konsumsi ikan yang wajib diketahui. Apa saja kebaikannya? Berikut informasinya, dirangkum iNews Media Group:

1. Sumber Protein Berkualitas Tinggi

Ikan mengandung protein lengkap yang mudah dicerna tubuh. Protein ini berperan penting dalam pembentukan otot, regenerasi sel, serta produksi enzim dan hormon.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/298/3174594/ikan-QKyl_large.jpg
Daftar Ikan Lokal yang Tinggi Protein Melebihi Salmon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/18/298/2595835/resep-ikan-bakar-bumbu-pedas-sajian-istimewa-dijamin-menggoyang-lidah-EARRPjaaNU.jpg
Resep Ikan Bakar Bumbu Pedas, Sajian Istimewa Dijamin Menggoyang Lidah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/20/298/2186412/cara-membuat-bumbu-ikan-yang-benar-praktis-dan-antigagal-5ggzgc5J1Y.jpg
Cara Membuat Bumbu Ikan yang Benar, Praktis dan Antigagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/13/298/1935966/olahan-masakan-ikan-sedap-istimewa-khas-papua-cobain-yuk-nzwhYwPdbz.jpeg
Olahan Masakan Ikan Sedap Istimewa khas Papua, Cobain Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/07/298/1856217/3-rekomendasi-resep-olahan-ikan-untuk-menu-sarapan-spesial-pXbdXPczZy.jpg
3 Rekomendasi Resep Olahan Ikan untuk Menu Sarapan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/02/298/1838962/makan-malam-makin-lahap-dengan-bandeng-tusuk-bumbu-bali-atau-kakap-goreng-JjKCmIRuzN.jpg
Makan Malam Makin Lahap dengan Bandeng Tusuk Bumbu Bali atau Kakap Goreng
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement