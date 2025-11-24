Hari Ikan Nasional, Ini 5 Manfaat Ikan bagi Kesehatan

JAKARTA - Hari Ikan Nasional jatuh pada tanggal 21 November 2025 lalu. Momentum ini menjadi kesempatan untuk menggaungkan manfaat kesehatan dari konsumsi ikan yang tinggi protein untuk kebaikan tubuh.

Ikan merupakan salah satu makanan bergizi tinggi yang direkomendasikan oleh ahli gizi di seluruh dunia. Kandungan nutrisinya yang lengkap mulai dari protein berkualitas, lemak sehat, vitamin, hingga mineral penting membuat ikan menjadi pilihan ideal untuk menjaga kesehatan tubuh.

Ada beberapa manfaat kesehatan dari konsumsi ikan yang wajib diketahui. Apa saja kebaikannya? Berikut informasinya, dirangkum iNews Media Group:

1. Sumber Protein Berkualitas Tinggi

Ikan mengandung protein lengkap yang mudah dicerna tubuh. Protein ini berperan penting dalam pembentukan otot, regenerasi sel, serta produksi enzim dan hormon.