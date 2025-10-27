Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Alasan Jule Selingkuh, Netizen Sebut Capek Dihamili Terus

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |06:10 WIB
Viral! Alasan Jule Selingkuh, Netizen Sebut Capek Dihamili Terus
Viral! Alasan Jule Selingkuh, Netizen Sebut Capek Dihamili Terus (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Isu perselingkuhan selebgram Julia Prastini alias Jule terus menjadi topik hangat di media sosial. Setelah foto dan video kebersamaannya dengan pria bernama Safrie Ramadhan tersebar, kini muncul klaim mengejutkan soal alasan di balik dugaan perselingkuhan tersebut.

Dalam sebuah thread di media sosial X (Twitter), seorang pengguna mengaku sempat berbincang langsung dengan Jule saat berada di Bangkok. Netizen itu menyebut bahwa Jule sempat curhat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan sang suami, Na Daehoon.

“Pernah sehotel dan sering bareng pas jastipan di Bangkok Juni tahun ini. Awalnya aku enggak tahu kalau dia selebgram, pas aku cek IG-nya, family goals banget, tiga anak lucu dan suami ganteng,” tulis akun @firadhin.

“Sempat aku tanya anak-anak sama siapa di rumah, jawabannya: ‘sama bapaknya lah, aku tuh capek kak dibuntingin terus.’ Waktu itu aku pikir bercanda, tapi ternyata… semoga ke depannya balik ke jalan yang benar, enggak tega banget lihat anak-anaknya,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut sontak membuat publik geger. Banyak warganet menduga bahwa kelelahan fisik dan mental menjadi salah satu alasan Jule nekat berselingkuh.

Halaman:
1 2
      
