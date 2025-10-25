Tetap Lengket dengan Anak meski Ibu Stres Sibuk Bekerja, Ikuti 3 Cara Ini Ya Moms!

Tetap Lengket dengan Anak meski Ibu Stres Bekerja, Ikuti 3 Cara Ini Ya Moms!

JAKARTA - Menjadi ibu sekaligus wanita karier bukanlah hal yang mudah. Tuntutan pekerjaan sering kali menyita waktu dan energi, sementara di sisi lain anak tetap membutuhkan kehadiran fisik maupun emosional dari seorang ibu.

Dilema ini kerap dirasakan banyak perempuan, terutama mereka yang ingin menyeimbangkan peran dalam dunia profesional sekaligus tetap menjalankan peran utama dalam keluarga.

Terkait hal tersebut, Dr. Eko Handayani, S.Psi., M.Psi., seorang psikolog dan juga dosen di Universitas Indonesia (UI), dalam wawancaranya bersama Okezone, memberikan tips sebagai berikut:

1. Sisihkan Waktu Khusus yang Konsisten dan Berkualitas

Meski waktu yang dimiliki ibu bekerja bersama anak sering kali terbatas, kualitas interaksi jauh lebih penting dibandingkan lamanya durasi. Momen kebersamaan sebaiknya benar-benar bebas dari distraksi, termasuk ponsel, televisi, atau urusan pekerjaan.

"Kehadiran penuh (present moment) memberi pesan kuat kepada anak bahwa ia menjadi prioritas utama meskipun ibunya sibuk," ujarnya, kepada Okezone.

2. Bangun Rutinitas Sederhana

Rutinitas bersama bisa diciptakan dan dilakukan, seperti makan malam bersama. Momen ini dapat menjadi ajang berbagi cerita dan memperkuat komunikasi emosional.

Membacakan buku sebelum tidur, bukan hanya mendekatkan hubungan ibu dan anak, tetapi juga menstimulasi imajinasi dan membangun kebiasaan positif.

"Bahkan percakapan ringan mengenai pengalaman sehari-hari, seperti apa yang anak lakukan di sekolah atau perasaan yang ia alami, bisa menumbuhkan rasa dihargai dan dipahami," ujarnya.