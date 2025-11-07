Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mitos vs Realita Karier untuk Working Mom, Apa Saja? 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |14:11 WIB
Mitos vs Realita Karier untuk Working Mom, Apa Saja? 
Mitos vs Realita Karier untuk Working Mom, Apa Saja? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menjadi working mom memang dituntut harus memiliki multi talenta, salah satunya mengahadapi situasi kantor yang dinamis. 

Nyatanya dalam dunia kerja yang terus berubah, perempuan kerap dihadapkan pada dilema antara memenuhi ekspektasi profesional dan tanggung jawab domestik. Perasaan bersalah sering kali muncul ketika waktu di kantor dirasa “mengambil” waktu bersama keluarga. 

Padahal, keseimbangan antara karier dan peran keluarga bukan soal membagi waktu secara kaku, melainkan kemampuan untuk menyesuaikan prioritas sesuai situasi yang dihadapi. Kesadaran ini penting agar para ibu bekerja tidak terus-menerus terjebak dalam rasa bersalah yang justru menghambat produktivitas dan kebahagiaan pribadi.

working mom

(Ilustrasi Working Mom. Foto: Freepik) 

Agar tidak terjebak dengan perasaan yang dilematis, Psikolog Rima Olivia mengungkap mitos karier vs realitas karier di tempat bekerja. 

Dengan menyadari mitos vs relita, para pekerja wanita lebih bisa menempatkan diri agar tetap logis dan produktif secara tepat. Apa saja? 

Berikut ini ulasannya Rima Olivia dalam buku Happy Working Mom, Jumat (7/11/2025).

 

