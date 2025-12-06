5 Manfaat Kebiasaan Bedtime Story ke Anak

JAKARTA – Membacakan cerita sebelum tidur atau bedtime story merupakan salah satu rutinitas malam yang penuh makna bagi orang tua dan anak. Aktivitas sederhana ini bukan hanya menjadi momen kebersamaan, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi tumbuh kembang si kecil.

Dongeng sebelum tidur terbukti mendukung pembentukan kebiasaan positif yang dapat bertahan hingga mereka dewasa. Berikut adalah beberapa manfaat penting dari kebiasaan bedtime story sebagaimana dilansir dari laman ST Peter’s.

1. Membantu Anak Tidur Lebih Nyenyak

Rutinitas malam yang konsisten sangat berpengaruh pada kualitas tidur anak. Di tengah maraknya penggunaan gawai, membaca cerita sebelum tidur membantu anak lebih rileks dan siap beristirahat.

Dengan memasukkan kegiatan membaca ke dalam rutinitas harian, anak akan lebih mudah mengikuti jadwal tidur dan mengurangi waktu menatap layar. Cerita yang disukai anak juga membuat proses menuju tidur menjadi lebih menyenangkan.