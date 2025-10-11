Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Detail Pesona Wedding Dress Amanda Manopo di Resepsi Pernikahan, Bak Putri Dongeng

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 11 Oktober 2025 |11:36 WIB
Detail Pesona <i>Wedding Dress</i> Amanda Manopo di Resepsi Pernikahan, Bak Putri Dongeng
Detail Pesona Gaun Amanda Manopo, Bak Putri Dongeng. (Foto: Amanda Manopo)
A
A
A

JAKARTA - Resepsi pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin masih jadi perbincangan netizsn usai digelar di hotel mewah. Tak hanya dekorasi pernikahan yang menawan, gaun resepsi Amanda juga menjadi sorotan netizen.

Gaun kedua di pernikahan Amanda dan Kenny yang digelar Jumat (10/10/2025) ini, merupakan rancangan desainer Indonesia ternama, Hian Tjen. Gaun bernuansa putih itu begitu memesona dan membuat Manda bak menjadi putri di negeri dongeng.

Amanda Manopo

(Foto: IG Amanda Manopo) 

Detail gaun karya Hian Tjen itu memiliki desain strapless dengan potongan bustier yang elegan. Dikutip dari akun Hiantjen, Sabtu (11/10/2025), gaun ini juga bertabur detail payet halus yang memberikan kesan glamor dan elegan.

Di bagian pinggangnya pun dibuat siluet yang detail hingga memerlihatkan rampingnya tubuh Amanda. Detail ini menambah kesan memukau dan mewah pada gaun resepsinya.

Amanda manopo dress weeeing

