Bebek Goreng Jadi Menu Favorit Amanda Manopo saat Ngidam, Kenny Austin: Gak Repot

JAKARTA - Kenny Austin bersyukur melihat sang istri, Amanda Manopo, tak memiliki keinginan ngidam yang merepotkannya sebagai seorang suami. Dia menyebut, Amanda cukup rutin meminta dibelikan bebek goreng sebagai makanan favoritnya.

Kenny tak menampik bahwa Amanda memang kerap memiliki permintaan random ketika sedang ngidam. Namun, ia sering kembali meminta bebek goreng ketika kemauannya sudah terpenuhi.

"Ngidam sih masih normal ya. Paling sering dia random sih, kalau sudah bingung mau makan apa, pasti bebek goreng," jelas Kenny Austin di kawasan Tangerang, belum lama ini.

Menurut Kenny, permintaan sang istri cenderung mudah untuk dipenuhi. Dia pun bersyukur Amanda bukan termasuk istri yang menyulitkan suami ketika hamil.

"Puji Tuhan so far so good sih. Amanda juga enggak terlalu repot, anaknya juga kayaknya enggak terlalu bikin ribet," lanjut Kenny.