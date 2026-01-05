5 Tips Mengembalikan Semangat Kerja usai Liburan Tahun Baru

JAKARTA - Liburan Tahun Baru akan segera berakhir. Masyarakat pun mulai kembali dari kampung halaman dan bersiap menjalani aktivitas sehari-hari.

Namun, ketika liburan usai dan rutinitas kerja kembali dimulai, tidak sedikit orang yang merasa kehilangan semangat. Kebiasaan bersantai selama libur panjang kerap membuat seseorang kesulitan menumbuhkan kembali motivasi untuk bekerja.

Agar transisi kembali bekerja terasa lebih ringan, berikut beberapa tips yang dapat membantu meningkatkan semangat kerja usai liburan, seperti dikutip Healthgroup, Senin (5/1/2026).

1. Mulai dengan Pola Pikir Positif

Tahun baru identik dengan awal yang baru. Alih-alih fokus pada rasa malas atau lelah, tanamkan pola pikir bahwa momen ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih pencapaian yang lebih baik. Sikap positif akan sangat memengaruhi semangat serta kinerja kerja.

2. Susun Resolusi Kerja yang Realistis

Manfaatkan momentum Tahun Baru untuk menyusun target atau resolusi kerja. Pastikan target yang dibuat bersifat realistis dan dapat dicapai. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan memiliki arah serta motivasi yang lebih kuat dalam menjalani aktivitas kerja sehari-hari.