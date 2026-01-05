Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tips Mengembalikan Semangat Kerja usai Liburan Tahun Baru

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |10:03 WIB
5 Tips Mengembalikan Semangat Kerja usai Liburan Tahun Baru
5 Tips Mengembalikan {Mood} Kerja usai Liburan Tahun Baru. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Liburan Tahun Baru akan segera berakhir. Masyarakat pun mulai kembali dari kampung halaman dan bersiap menjalani aktivitas sehari-hari.

Namun, ketika liburan usai dan rutinitas kerja kembali dimulai, tidak sedikit orang yang merasa kehilangan semangat. Kebiasaan bersantai selama libur panjang kerap membuat seseorang kesulitan menumbuhkan kembali motivasi untuk bekerja.

Agar transisi kembali bekerja terasa lebih ringan, berikut beberapa tips yang dapat membantu meningkatkan semangat kerja usai liburan, seperti dikutip Healthgroup, Senin (5/1/2026).

1. Mulai dengan Pola Pikir Positif

Tahun baru identik dengan awal yang baru. Alih-alih fokus pada rasa malas atau lelah, tanamkan pola pikir bahwa momen ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih pencapaian yang lebih baik. Sikap positif akan sangat memengaruhi semangat serta kinerja kerja.

2. Susun Resolusi Kerja yang Realistis

Manfaatkan momentum Tahun Baru untuk menyusun target atau resolusi kerja. Pastikan target yang dibuat bersifat realistis dan dapat dicapai. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan memiliki arah serta motivasi yang lebih kuat dalam menjalani aktivitas kerja sehari-hari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Working Mom Pekerja Karier liburan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/482/3193508//pantai-OKIo_large.jpg
Pas Liburan Kemarin Tiba-Tiba Sedih? Kenali Fenomena Holiday Blues Yuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193487//planetarium_minggu-JODl_large.jpg
Pengunjung Planetarium Kecewa Tak Dapat Tiket, Sebut Informasi Petugas Simpang Siur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193431//holliday_blues-NSQx_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post Holiday Blues Usai Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193424//tol_jakarta_cikampek-0V1y_large.jpg
Puncak Arus Balik Tahun Baru Diprediksi Besok, Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193270//asn_pemprov_dki_jakarta-RbW1_large.jpg
Usai Libur Tahun Baru, 99% ASN Pemprov DKI Jakarta Masuk Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193265//tol_jakarta_cikampek-AMLS_large.jpg
Libur Tahun Baru Usai, 155 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement