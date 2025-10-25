Viral Istri Dicerai Usai Suami Lolos P3K dan Doa Tetangga yang Menembus Langit

Viral Istri Dicerai Usai Suami Lolos P3K dan Doa Tetangga yang Menembus Langit. (Foto: Layar tangkap media sosial dan IG Imelda Fitri)

JAKARTA - Plot twist! Kisah istri yang diceraikan dan diusir usai suami lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kini berbalik. Jika sebelumnya dirundung duka akibat dicampakkan suami, Imelda Fitri saat ini mendapat dukungan berbagai pihak.

Bahkan doa-doa para tetangga yang ikut prihatin atas kondisi Fitri disebut-sebut langsung menembus langit dan dikabulkan. Doa itu dipanjatkan saat para tetangga melepas Fitri saat meninggalkan Desa Siti Ambiya, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Utara, bersama dua anaknya.

(Para tetangga yang mendoakan Fitri. Foto: Layar tangkap media sosial)

"Kamu bakal hidup tanpa dia. Sehatkan badanmu, cantikkan," ujar salah satu tetangga yang diaminkan segerombolan tetangga, seperti dikutip dari akun selebritis sekaligus influencer Shella Sauki, Sabtu (25/10/2025).

Tak lama doa-doa itu diaminkan, Fitri mendapatkan sejumlah dukungan. Apa saja?

1. Tak tanggung-tanggung, Shella pun memberikan uang tunai pada Fitri sebagai bentuk rasa prihatinnya. Nampak bergepok-gepok uang tersebut diberikan langsung pada Fitri saat menyambangi kediaman Shella Sauki. Uang diharapkan bisa menjadi modal usaha.

Dia juga mendapat hadiah handphone terbaru untuk berjualan online. Sejumlah endorse dari brand hijab pun sudah siap mendukung.

“Aku nggak pernah pegang uang sebanyak ini kak. Makasih kak,” ucapnya sambil gemetar dan menangis.

“Alhamdulillah, insya Allah setelah ini derajat kak Melda (Fitri) diangkat sama Allah. Semangat ya!” tambahnya.

2. Mendapat perhatian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Singkil, yang akan menindaklanjuti fenomena tersebut.

Sebelumnya sempat beredar sebuah video yang menarasikan Bupati Aceh datang ke rumah orangtua Imelda. Namun, hal tersebut diindikasikan video lawas.