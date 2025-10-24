Diplomasi Iga Bakar Kluwek, Nasi Daun Jeruk dan Kopi, yang Dihidangkan Presiden Prabowo

JAKARTA - Kedatangan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva beserta Ibu Negara Janja Lula da Silva menjadi perhatian khusus. Bukan hanya dalam konteks hubungan politik kedua negara, namun juga diplomasi budaya salah satunya melalui pengenalan budaya melalui jamuan kuliner.

Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva beserta sejumlah delegasi hadir di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 23 Oktober 2025. Suasana hangat dan bersahabat mewarnai jamuan working lunch yang digelar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

(Foto: Setkab)

Santapan siang tersebut telah disiapkan dengan konsep pengenalan budaya makanan khas Nusantara. Dibuka dengan makanan pembuka khas Jawa, Pecel Kembang, yang memadukan sayuran rebus segar dengan bumbu kacang aromatik, peyek renyah dan bunga-bunga yang dapat dimakan.

Sedangkan hidangan berikutnya, dikutip dari Setkab, Jumat (24/10/2025) adalah Pindang Serani, sup ikan bening khas pesisir utara Jawa yang memiliki cita rasa asam segar dari tomat hijau, serai, dan daun jeruk.

Sebagai menu utama, para delegasi disuguhkan Iga Bakar Kluwek, iga sapi panggang yang dimasak dengan bumbu kluwek hitam khas Nusantara, disajikan bersama nasi daun jeruk, acar tomat, dan wortel muda.