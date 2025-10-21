Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral! Seblak Es Batu Jadi Kreasi Baru, Netizen: Sewajarnya Aja Deh

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |06:07 WIB
JAKARTA Viral seblak es batu menjadi kreasi baru dari pedagang di Bandung. Varian baru ini viral lantaran unik karena memasukkan es ke dalam hidangan panas.

Munculnya menu seblak es batu ini membuat para konten kreator penasaran. Akhirnya banyak yang mencoba dan me-review rasa seblak es batu tersebut.

Pada dasarnya, tidak ada yang berbeda dari bumbu seblak biasa dengan seblak es batu. Hanya saja, topping seblak yang biasanya menggunakan kerupuk diganti menjadi es batu.

Konten kreator @situkangdahar_ me-review menu seblak es batu di salah satu pedagang seblak. Menurutnya, rasa seblak es batu terasa lebih segar.

“Jadi seger kayak rujak cuka yang pakai es, perpaduan es batu dengan kencur, cabai, kamu bayangin aja deh,” kata dia.

Postingan ini pun viral dan menuai beragam komentar. Ada netizen yang mempertanyakan keamanan makanan tersebut, ada juga yang menyarankan untuk makan makanan sewajarnya saja.

“Enggak bahaya itu,” tulis akun put*********
“Yang masaknya gabut,” tulis akun Aul*****
“Sewajarnya saja deh, Kak,” tulis akun Ola****
“Gimana itu rasanya?” tulis akun Fyz******

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
