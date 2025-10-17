Konsumsi Roti Bikin Batita Ini Bengkak Sekujur Tubuh, Yuk Kenali Apa Itu Gluten?

JAKARTA - Bayi berusia 17 bulan mengalami bengkak dan ruam di seluruh tubuh usai mengonsumsi roti dari Toko Bake and Grind. Fenomena itu langsung viral di media sosial.

Kuat dugaan kalau toko itu bukan berperan sebagai produsen melainkan mengemas ulang produk toko lain yang sudah memiliki nama besar. Di sisi lain, Toko Bake and Grind menginformasikan bahwa roti yang dijualnya semua adalah gluten free, padahal tidak. Sehingga rawan apabila customer yang memiliki alergi kandungan tertentu, mengonsumsi roti yang diklaim bebas gluten.

Toko Bake and Grind telah memakan korban. Dimana seorang ibu, Felicia Elizabeth, memesan roti gluten-free untuk anaknya di toko tersebut justru harus kecewa. Pasalnya setelah roti tersebut dikonsumsi, sang anak malah mengalami alergi.

Kasus penipuan yang dilakukan Toko Roti Bake and Grind pun menjadi viral dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Toko roti yang mengklaim produknya gluten free ini ternyata menipu banyak konsumen. Kisah ini dibagikan oleh si Ibu melalui akun Instagram-nya @feliz88eliz.

Roti gluten free memang tengah marak di pasaran dan menjadi alternatif utama bagi mereka yang memiliki alergi. Lalu apa sebenarnya gluten?

Gluten adalah nama umum untuk protein yang ditemukan dalam gandum (wheatberry, durum, emmer, semolina, spelt, farina, farro, graham, gandum KAMUT® khorasan, dan einkorn), gandum hitam, jelai, dan triticale – persilangan antara gandum dan gandum hitam.

Gluten membantu makanan mempertahankan bentuknya, bertindak sebagai perekat yang menyatukan makanan. Gluten dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan, bahkan yang tidak terduga.

Gluten, berasal dari bahasa Latin gluten, yang berarti "lem" adalah gabungan protein simpanan yang disebut "prolamin" dan "glutelin", yang tersimpan bersama pati dalam berbagai biji-bijian.