Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Konsumsi Roti Bikin Batita Ini Bengkak Sekujur Tubuh, Yuk Kenali Apa Itu Gluten?  

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |16:00 WIB
Konsumsi Roti Bikin Batita Ini Bengkak Sekujur Tubuh, Yuk Kenali Apa Itu Gluten?  
Konsumsi Roti Bikin Batita Ini Bengkak Sekujur Tubuh, Yuk Kenali Apa Itu Gluten?  (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bayi berusia 17 bulan mengalami bengkak dan ruam di seluruh tubuh usai mengonsumsi roti dari Toko Bake and Grind. Fenomena itu langsung viral di media sosial.

Kuat dugaan kalau toko itu bukan berperan sebagai produsen melainkan mengemas ulang produk toko lain yang sudah memiliki nama besar. Di sisi lain, Toko Bake and Grind menginformasikan bahwa roti yang dijualnya semua adalah gluten free, padahal tidak. Sehingga rawan apabila customer yang memiliki alergi kandungan tertentu, mengonsumsi roti yang diklaim bebas gluten. 

Toko Bake and Grind telah memakan korban. Dimana seorang ibu, Felicia Elizabeth, memesan roti gluten-free untuk anaknya di toko tersebut justru harus kecewa. Pasalnya setelah roti tersebut dikonsumsi, sang anak malah mengalami alergi. 

Kasus penipuan yang dilakukan Toko Roti Bake and Grind pun menjadi viral dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Toko roti yang mengklaim produknya gluten free ini ternyata menipu banyak konsumen. Kisah ini dibagikan oleh si Ibu melalui akun Instagram-nya  @feliz88eliz.

Roti gluten free memang tengah marak di pasaran dan menjadi alternatif utama bagi mereka yang memiliki alergi. Lalu apa sebenarnya gluten? 

Gluten adalah nama umum untuk protein yang ditemukan dalam gandum (wheatberry, durum, emmer, semolina, spelt, farina, farro, graham, gandum KAMUT® khorasan, dan einkorn), gandum hitam, jelai, dan triticale – persilangan antara gandum dan gandum hitam. 

Gluten membantu makanan mempertahankan bentuknya, bertindak sebagai perekat yang menyatukan makanan. Gluten dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan, bahkan yang tidak terduga.

Gluten, berasal dari bahasa Latin  gluten, yang berarti "lem" adalah gabungan protein simpanan yang disebut "prolamin" dan "glutelin", yang tersimpan bersama pati dalam berbagai biji-bijian. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/298/3190098//smoothies-B90s_large.jpg
5 Makanan yang Sering Dikira Sehat Padahal Tidak Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178797//roti-D20J_large.jpg
Viral Toko Roti Abal-Abal Bikin Pengidap Kanker Makin Parah, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178713//viral-tCZD_large.jpg
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polda Metro, Kena Pasal Berlapis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178432//viral-AU7c_large.jpg
Pemilik Toko Roti Gluten Free Abal-Abal Dilaporkan ke Polisi, Ibu Korban: Enggak Ada Itikad Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177698//ojk-ejTb_large.jpg
OJK Sebut Uang Korban Penipuan Hilang 1 Jam Setelah Ditransfer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177178//dokter-NAVs_large.jpg
Toko Roti Tipu Konsumen dan Bikin Alergi Anak Kambuh, Ini yang Harus Dilakukan Orangtua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement