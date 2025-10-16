Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral! Pria Korea Selatan Ini Jual Cilok Pakai Sepeda Keliling Kota

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |08:06 WIB
Viral! Pria Korea Selatan Ini Jual Cilok Pakai Sepeda Keliling Kota
Viral! Pria Korea Selatan Ini Jual Cilok Pakai Sepeda Keliling Kota (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA Viral di media sosial seorang pria jualan cilok keliling pakai sepeda di Korea Selatan. Siapa sangka, cilok atau aci dicolok yang merupakan jajanan khas Indonesia dijual di Korsel.
Video ini pun heboh dan mencuri perhatian warganet. Video itu viral usai diunggah akun TikTok @rasidanakbaiik.

“Cilok keliling area Ansan, ayok larisin lur,” tulis akun tersebut dikutip Jumat (17/10/2025).

Ternyata, pria penjual cilok keliling itu merupakan orang asli Korea Selatan yang menikah dengan wanita Indonesia. Pria itu memutuskan menjual cilok menggunakan sepeda dan menjajakan dagangannya keliling kota Ansan di Korea Selatan.

Nampak cilok yang ia jual begitu menggugah selera dengan bumbu kacang yang juga tersedia. Cilok tersebut dijual di dalam plastik layaknya jajanan yang ada di Indonesia.

Tak hanya itu, cilok tersebut juga memiliki akun media sosial TikTok @dapurobatkangen atau Cilok Hengnim. Mereka juga menerima pesanan cilok untuk masyarakat Indonesia di Korea Selatan yang merindukan jajanan khas Nusantara.

Untuk satu bungkus cilok penuh, pedagang ini menjualnya seharga 10 ribu won atau sekitar Rp115 ribu. Menurut netizen, harga tersebut cukup wajar mengingat cilok tersebut dijual di Korea Selatan.

Cilok sendiri merupakan jajanan berbahan dasar tepung aci yang dibulatkan seperti bakso. Cilok tersebut biasanya disantap dengan bumbu kacang dan dicampur kecap serta saus sambal yang menambah rasa pedas yang disukai orang Indonesia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
