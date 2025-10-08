Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Bikin Awet Muda, Ini 5 Manfaat Minum Air Putih

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |08:01 WIB
Bikin Awet Muda, Ini 5 Manfaat Minum Air Putih
Bikin Awet Muda, Ini 5 Manfaat Minum Air Putih (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kesehatan kulit jadi prioritas banyak orang khususnya kaum hawa. Memiliki kulit yang terhidrasi dengan baik akan berdampak positif untuk terlihat lebih sehat dan cantik.

Namun, perlu dipahami bahwa merawat kulit tak hanya dengan produk skincare dari luar. Kamu juga perlu memberi perawatan alami dari dalam tubuh.

Salah satunya dengan mengonsumsi air putih yang cukup. Tak cuma untuk kesehatan, air putih juga memberikan manfaat baik bagi kesehatan kulit.

Dilansir Mayo Clinic, wanita dan pria memiliki perbedaan target meminum air putih dalam sehari. Untuk pria, disarankan meminum air putih sebanyak 3,7 liter per hari. Sedangkan wanita 2,7 liter per hari.

Lantas, apa manfaatnya banyak minum air putih untuk kesehatan kulit? Berikut informasinya.

1. Mengencangkan Kulit

Manfaat pertama ialah mengencangkan kulit. Banyak orang mengencangkan kulit mereka dengan puasa air. Tapi, ini adalah metode yang tidak sehat dan sebenarnya dapat merusak kulit.

Dengan meminum banyak air setiap hari, Anda dapat mengencangkan kulit secara perlahan dan mempertahankan cahaya yang sehat.

2. Menyeimbangkan pH Kulit

Kemudian menyeimbangkan pH kulit. Alasan Anda perlu minum lebih banyak air adalah untuk memastikan nilai pH Anda seimbang sehingga bisa menjadikan kulit yang sehat.

Keseimbangan pH kulit sendiri merupakan tingkat asam dan basa yang ideal agar tubuh tetap berfungsi dengan baik. Dengan pH yang seimbang, kulit bisa melawan radikal bebas dan menghambat proses penuaan.

Buat kamu yang lagi cari skincare dan bodycare jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada banyak produk kecantikan yang menarik dengan harga promo.

 

Halaman:
1 2
      
