Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jaga Skin Barrier, Ini 3 Tips Merawat Kulit Berjerawat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |20:28 WIB
Jaga Skin Barrier, Ini 3 Tips Merawat Kulit Berjerawat
Jaga Skin Barrier, Ini 3 Tips Merawat Kulit Berjerawat. (Ilustrasi : Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menjaga kesehatan kulit kini semakin menjadi perhatian masyarakat agar tetap sehat dan bebas dari jerawat. Perlu diketahui, jerawat bisa muncul tanpa memandang gender maupun usia, sehingga diperlukan perawatan serta langkah antisipasi yang tepat.

Dermatolog, dr. Vidyani Adiningtyas, Sp.DVE, menjelaskan bahwa merawat kulit agar terhindar dari jerawat berlebih salah satunya dengan menjaga skin barrier atau lapisan pelindung kulit.

“Masalah jerawat itu juga bisa terjadi akibat kelainan pada skin barrier. Skin barrier terletak di bagian luar kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit,” jelas dr. Vidyani, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).

Agar skin barrier tetap sehat dan kulit terhindar dari jerawat, diperlukan penanganan yang tepat. Berikut tiga tips yang bisa dilakukan:

1. Menggunakan Skincare Berbahan Lembut

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/298/3183799//makan_anggur-Ncsd_large.jpg
Rajin Makan Anggur Bisa Bikin Cantik? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535//masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/611/3181273//keramas-cYNy_large.jpg
Tak Perlu Keramas Setiap Hari, Ini 5 Cara Cegah Rambut Lepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179673//hailey-LQka_large.jpg
Hailey Bieber Spill Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179513//jerawat-xK2d_large.jpg
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/611/3177002//jennie-9SeO_large.jpg
Rumor Jennie BLACKPINK Buat Beauty Brand, Fans Histeris Tak Sabar Ingin Beli
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement