Jaga Skin Barrier, Ini 3 Tips Merawat Kulit Berjerawat

JAKARTA – Menjaga kesehatan kulit kini semakin menjadi perhatian masyarakat agar tetap sehat dan bebas dari jerawat. Perlu diketahui, jerawat bisa muncul tanpa memandang gender maupun usia, sehingga diperlukan perawatan serta langkah antisipasi yang tepat.

Dermatolog, dr. Vidyani Adiningtyas, Sp.DVE, menjelaskan bahwa merawat kulit agar terhindar dari jerawat berlebih salah satunya dengan menjaga skin barrier atau lapisan pelindung kulit.

“Masalah jerawat itu juga bisa terjadi akibat kelainan pada skin barrier. Skin barrier terletak di bagian luar kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit,” jelas dr. Vidyani, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).

Agar skin barrier tetap sehat dan kulit terhindar dari jerawat, diperlukan penanganan yang tepat. Berikut tiga tips yang bisa dilakukan:

1. Menggunakan Skincare Berbahan Lembut