HOME WOMEN BEAUTY

Ternyata Ini Dia Rahasia Kecantikan Perempuan Bugis

Aira Cecilia , Jurnalis-Senin, 15 September 2025 |16:15 WIB
Ternyata Ini Dia Rahasia Kecantikan Perempuan Bugis
Ternyata Ini Dia Rahasia Kecantikan Perempuan Bugis. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perempuan Bugis sejak lama dikenal memiliki pesona yang khas, yakni kulit yang cerah, lembut, dan pancaran aura yang anggun. Di balik keindahan itu, tersimpan tradisi perawatan alami yang diwariskan turun-temurun, memadukan bahan-bahan lokal dan filosofi hidup yang sarat makna.

Salah satu rahasia utama mereka adalah Bedda Lotong, lulur hitam yang telah digunakan sejak ratusan tahun lalu. Lulur ini dibuat dari ketan hitam yang disangrai, kemudian ditumbuk halus bersama rempah seperti kunyit, temulawak, dan asam jawa. 

Campuran ini menghasilkan bubuk berwarna gelap yang kaya antioksidan dan dipercaya mampu mencerahkan kulit, menghaluskan tekstur, serta membantu mengurangi bekas jerawat. Pemakaiannya sederhana: adonan dibasahi air, dioles ke seluruh tubuh atau wajah, dibiarkan mengering, lalu dibilas hingga bersih.

Selain itu, perempuan Bugis juga menggunakan Bedak Tettu’, bedak tradisional berwarna kekuningan yang terbuat dari beras, kunyit, dan rempah lain. Bedak ini berfungsi sebagai pelindung alami dari sinar matahari, sekaligus menenangkan kulit dan mencegah jerawat. Aroma rempahnya yang lembut menjadi ciri khas perawatan harian yang tetap dipertahankan hingga kini, bahkan di era modern.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
